職能基準超實用 減少學用落差中央社 (2016-12-23 08:24)
（中央社記者余曉涵台北23日電）勞動部勞動力發展署公布188項產業人才職能基準，並推動職能導向課程認證機制，以減少學(訓)用落差。
勞動部表示，「職能基準」是透過職能分析清楚描述各職業從業人員所需具備的能力規格，職能基準建置過程中首重視產業需求，期使所發展出來的「職能基準」給予訓練機構提供符合產業所需的訓練內容，以及提供產業界所需人才標準，以減少學(訓)用落差。
例如績效指標設定、人才能力標準制定、招募作業等人力資源制度，以及能力鑑定和發展職能導向課程等。而應用職能基準後，有助於提升單位、學員及員工競爭力。
勞動部表示，以實踐大學「外銷針織服裝打版師」課程為例，該課程開辦初期，以培訓大三在校生為主，根據後續追蹤，在學員結訓後就業率達70%，高於全台大學畢業生就業率64%，另平均聘用薪資達新台幣3萬元以上，也高於相關科系畢業生平均薪資2萬8957元。
勞動部說，「職能基準」推動主要目的，是針對目前最關鍵的產業人才需求與技術缺口，提供各領域人才的標準，並作為企業內部人力資源選育用留的參考依據。1051223
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