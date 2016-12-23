耶誕冬至齊慶團圓 金門辦親子運動會中央社 (2016-12-23 08:24)
（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）慶祝耶誕節暨冬至，金門縣政府與台灣幼兒體育學會定24日在金門縣體育館辦理「聖誕冬至慶團圓-親子運動會」，縣府期盼在歲末感恩時節，讓家長幼兒體驗遊戲，增進親子關係。
金門縣政府表示，耶誕節是紀念耶穌並發揚基督精神的日子，從現代觀點而言，是一個大家分享彼此對於家人、朋友與他人的愛與關懷的日子；而冬至對金門人來說，更是一年中重要性僅次於春節的節慶，不但宗族家族一齊祭祖，還要「吃頭」（聯誼餐會），家家戶戶都要準備應節的祭品和冬至圓，具有象徵團圓及添歲意義。
縣府特別以親子運動會同時歡慶今年的耶誕和冬至，活動開放2到6歲幼兒與家長180對親子，共360人參加；縣府期盼藉舉辦親子遊戲，讓家長與幼兒一起體驗活動樂趣，培養對運動的興趣，增進家長與幼兒關係，創造幸福未來。
活動內容包括親子互動遊戲、兒童樂園、聖誕HOHO、爆漿湯圓、擁抱大湯圓、「鉛載難逢」、「闖關活動」等，同時邀請大小朋友享受搓湯圓樂趣，讓親子動動手、動動腳，幫助各項肢體發展，培養幼兒愛運動的習慣，提升體適能，更希望透過溫馨遊戲增進親子間互動情感。
此外，金門眾教會在耶誕夜也各自辦理多項應景活動，由會友與民眾分享耶穌誕生的好消息並報佳音；在金沙鎮的沙美教會預計在昇恆昌飯店舉行福音聚會，邀請會友和慕道友在享受美食的同時，聆聽詩歌、長笛演奏、觀看原住民和兒童舞蹈，還有見證分享，以及有獎徵答。
金門基督教會則是在金城鎮的教堂舉辦「尋找最棒的禮物」耶誕平安夜，有團康遊戲、樂團歡唱、魅力舞蹈、戲劇表演、恩泉詩歌和短講，邀請左鄰右舍來分享耶穌誕生的喜樂。1051223
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