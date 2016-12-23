昨(22)日深夜11時許，高雄市楠梓區一棟5層樓出租套房發生火警，消防隊員趕抵救援時，屋內不斷竄出濃煙，所幸火勢很快被撲滅，沒有人受傷，並在4樓救出1名剛出生40天的女嬰。而起火點則在2樓的映像管傳統電視機，陳姓房客表示，看電視看到一半，電視機就自燃起火，詳細事故原因仍在調查中。

消防隊昨天深夜11時許接獲報案，位在高雄市楠梓區德民路的5層樓出租套房竄火光及濃煙，立即出動大批人車趕往救援，迅速將火勢撲滅，並在4樓陽台救出呂姓一家三口，呂男手上還抱著剛出生40天的女嬰。呂男表示，聞到味道不久，屋內便瀰漫大量濃煙，根本來不及下樓逃生，只好帶著妻子及女兒跑到陽台等待救援。

住在2樓的陳姓女房客則說，下班回家才打開電視沒多久，映像管的老舊電視機突然燒起來，她趕緊通知其他樓層房客逃生，所幸火勢很快被撲滅，沒有人因此而受傷，詳細事故原因尚待警消進一步調查釐清。