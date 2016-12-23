如松藝術大道登場 浪漫台三更浪漫台灣好新聞報 (2016-12-23 07:20)
記者陳駱宜宏 蔡文綺／新竹報導
台三線上來來往往的車子很多，美麗的內山公路沿途有許多美景，新竹縣為了配合浪漫台三線政策，打造一系列裝置藝術，最近更宣布在台三線竹東沿線多個位置帶來在地藝術家蕭如松大師的藝術復刻品，期望增添沿路美景的深度。
蕭如松大師為在地美術界培育許多人才，縣長邱鏡淳，新竹縣文化局長蔡榮光都曾是蕭如松的學生，這次的台三線如松大道，也讓許多在地人懷念老師，旅客了解在地藝術。
未來新竹縣會繼續打造浪漫台三線，讓更多在地人文歷史被人看見，賦予這條貫穿新竹縣的內山公路最不一樣美景與人文，成為在地旅遊新亮點。
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