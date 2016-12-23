記者林彥斌／新竹報導

小朋友拿著紅包，一個一個放到聖誕老公公的袋子裡。新竹國小的孩子們為了幫助獨居老人，在校內發起募款，送給華山基金會，替獨居老人購買年菜，孩子們總共募集了101份，更當場為阿公阿嬤按摩，溫暖長輩的心。

華山基金會帶著三位阿公阿嬤，到學校接受孩子們的贈禮。因為耶誕節快到了，阿公特別穿上聖誕老公公的衣服，收集孩子們的紅包，兩手空空的不好意思，阿公回送小貼紙給孩子們，一來一往大家都非常開心。

施比受更有福，孩子們學著付出、學著關心他人，所得到的比付出去的更多。而年菜的份量還不夠，孩子們也希望社會大眾可以一起來，給許多獨居老人們一點溫暖。