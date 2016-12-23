這下慘了！刑事局和新竹市刑大科偵隊日前破獲詐騙機房，逮捕十五名集團成員，其中十三人被法官裁定羈押，懷胎六個月的女嫌犯被諭令五萬元交保，另外一名少年裁定收容。這個集團中的一名成員，原訂明天要舉行婚禮，喜帖已經送出，餐廳也訂好了，嫌犯一再向檢警求情，希望至少讓他完成婚禮，但檢警愛莫能助。（彭清仁報導）



由於海外查獲詐騙機房，十之八九都被移送到大陸受審，大多數的海外詐騙機房，也紛紛鮭魚返鄉，以各種方式流竄全台各地設點。新竹市刑大科偵隊和刑事局等單位，日前在新竹市明湖路一處高級住宅區內，破獲一個詐騙機房，一口氣逮捕十五名的成員，其中唯一的女性已懷胎六月，和丈夫都在集團工作。全案移送地檢署，檢方向法院聲請羈押集團成員，十五人當中，除了懷胎六月的女嫌犯以五萬交保之外，一名少年裁定收容，另外十三名成員全都裁定羈押。



不過一名住在基隆的廿五歲陳姓嫌犯，則是向檢警求情，因為廿四日就要結婚，喜帖也已發出，餐廳也訂好，當初只想做最後兩天，就要返家結婚。而集團成員也都被獲邀參加婚宴，只是沒想到賊星該敗，被警方全數逮捕。陳姓嫌犯向警方求情，希望能比照羈押嫌犯奔喪的原則，讓他回家參加婚禮，否則這下臉丟大了！不過警方表示愛莫能助。警方指出，在押嫌犯奔喪都是在警力戒護下，戴著手挎腳鐐在靈堂致祭，並短暫和家人問候一下就結束，婚禮總不能戴手銬進行，檢警也拒絕陳姓嫌犯的請求。



