閒置豬舍遭竊 DNA證據不足檢方不起訴中廣新聞網 (2016-12-23 07:40)
DNA只是破案的證據之一，如果沒有其它佐證未必能夠定罪！苗栗竹南鎮一處私人閒置豬舍，被人侵入遺失多組鐵架和花瓶。警方在現場遺留的菸蒂中採集DNA比對，查出四十四歲的黃姓男子涉案重大，依竊盜罪嫌函送。不過檢察官認為，菸蒂雖然是黃姓男子所有，但這個豬舍閒置多年，任何人都能進出入，無法證明黃姓男子犯案，給予不起訴處分。（彭清仁報導）
苗栗竹南鎮一處閒置豬舍，三年前遭竊賊侵入，損失多組種花鐵架和花瓶。警方據報前往現場採證，在現場採集菸蒂和遺留的保特瓶。警方將採集證據送驗，最近DNA比對結果出爐，發現四十四歲的黃姓男子涉案重大，警方傳訊黃姓男子到案說明，黃姓男子坦承去過現場，但堅決否認竊取豬舍內的財物，全案警方則是依竊盜罪函送。
檢察官在偵訊後指出，由於豬舍已經閒置許久，且平日無人居住，豬舍鐵門也都是開啟狀態，任何人均可能進入該豬舍。且警方現場採集到跡證，雖然DNA比對菸蒂是黃姓男子所留下，但現場拾獲的保特瓶水並非黃姓男子所留下，因此難以排除有其他人涉案的可能。換言之，警方提供的證據和DNA比對結果，只能證明黃姓男子到過現場，無法證明黃姓男子竊取財物。由於沒有積極證據認定是黃姓男子行竊，檢察官最後給予不起訴處分。
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