新竹一名重機族和朋友打賭，要沿西濱快速道路兩天來回新竹高雄，而且在不被警方開罰的前提下，維持時速一百五十到兩百二十公里。這名重機族甚至還寫著「謝謝各交通大隊的成全」的字樣。對此，新竹縣交通隊強調，重機車友實在太囂張，當天會拿測速器伺候。車主本人則喊冤說，他是被人惡搞的，當天會搭車下高雄，不會騎重機。（彭清仁報導）



新竹縣一名重機族，和朋友打賭騎重機沿西濱快速道路，兩天內新竹高雄來回，車程中必須維持時速150至220公里，只要不被開單，就能贏得賭金，男子將「挑戰書」製成傳單，傳單上有與機車合照的照片，同時裡面還寫下自己的車牌、出發日期，以及「先謝謝各交通大隊的成全」等字樣，挑釁意味濃厚。



有網友拿到重機族的傳單，將傳單拍照PO上臉書社團，立刻引來許多網友討論，有多名網友以「新竹重機哥94狂」下標，也有網友認為重機哥實在太囂張。新竹縣警察局交通隊長范增雄獲悉後指出，從警多年從未收過戰帖，而且重機哥公然挑戰公權力，真的太囂張！如果這名重機哥真的以身試法，當天一定會親自在西濱快速道路拿測速器伺候。范增雄也強調，不但會開單告發，處以六千元以上、兩萬四千元以下的罰款，而且視情節輕重予以扣車，並依公共危險罪嫌移送。至於這名重機哥則是緊急澄清指出，是被人惡搞，當天絕對不騎重機，而是改搭火車南下高雄。



