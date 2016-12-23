記者梁家豪／台南報導

台南永康影三華廈掏空區域擴大至基地和周圍，住戶安全岌岌可危， 鄰近居民也飽受威脅，台南市議員林燕祝邀集國防部、 台南市水利局和工務局等相關單位共商對策， 雙管齊下要求國防部三個月內提出解決方案， 至於周邊土石流失問題則由高工局善後，以免崩塌持續惡化。

影三華廈住戶多達 440戶，完工以來基地陸續有崩塌情形， 籃球場一帶更是嚴重掏空，雖經填補多次，卻仍無法遏止面積擴大， 國防部人員列席說明，已請建商回填，問題應出在排水規劃失當， 導致當地水流往華廈，對此國防部感到十分困擾。

華廈住戶指出，高工局興建便道的結果， 也是造成原有排水改道的重要因素之一，若不徹底找出辦法， 後果不難想像。

市府水利局長彭紹博會勘發現，當地排水居然是由高處往低處集中， 再以抽水機回抽方式，難怪抽水機不到半年就損毀。

影三華廈因涉及私權問題，市府不便動用公有資源和經費， 否則其他社區要求比照辦理，將無法負荷。

為免塌陷範圍持續擴大，林燕祝除促請國防部和國產署協商， 三個月內根據相關資料拿出可行方案， 至於周遭圍牆等處土石流失情形，則應交高工局進行， 雙管齊下才能竟功。

南市水利、工務局另會勘永康成功路、振興路社區積水處， 居民對於水患十多年未獲改善，當場開罵， 林燕祝對市府上個月即會診過一次，結果竟遲無下文， 仍人難以接受，怒批市府敷衍了事，罔顧社區不便， 不能無限期拖延下，工務局長蘇金安、 水利局長彭紹博同意在二週內把改善措施和所需經費方案送出， 解決當地水患