記者張朝福／嘉義報導

嘉義市首度與日本城市簽署友好備忘錄！22日於市府一樓，嘉義市長涂醒哲與與尾道市長平谷祐宏簽署兩市友好交流協定並互贈交趾陶屏風及備前燒等特色工藝品，未來雙方將以青少年為主軸，增加文化藝術、觀光、音樂、教育、體育等合作及實質交流。

尾道一行6人，包括平谷市長賢伉儷、教育委員會教育長佐藤昌弘、教育指導課長杉原妙子、教育指導課指導主事安保友理、村上祥太郎等，亞東關係協會蔡明耀秘書長、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、外交部雲嘉南辦事處長傅正綱、日本交流協會高雄事務所所長中郡錦藏及嘉義市政府團隊、議員、里長等出席簽署儀式。

共創雙贏 嘉義、尾道兩市簽署友好交流協定

涂醒哲表示，嘉義市與尾道市向來關係友好，平谷祐宏市長近2年間到訪本市3次，今年8月份市府團隊前往日本考察時回訪尾道市，更受到熱情接待；涂市長指出，透過外交部駐大阪辦事處協助，嘉義市與日本廣島縣尾道市近年來互動頻繁，尤其是在教育面向，像是學校之間的英語、體育、管樂等交流，行政機關教育單位相互拜會，各級學校締結姊妹校或是簽署學術交流協議等，皆有豐碩成果。

尾道市長平谷祐宏說，尾道市位於瀨戶內海岸中心，以商都及港都為發展主軸，北部有綠色森林，南部有島波海道和瀨戶內海的島嶼風景，以老建築為城市魅力，近年，尾道市更成為連接本洲、四國之間海陸起點都市，吸引全球自行車愛好者到訪，並與日月潭自行車道簽訂姊妹自行車道協定，與台灣關係更加密切。

平谷指出，尾道市與嘉義市自然環境與人口規模有相似之處，經過幾次互訪，關係更上層樓，希望簽訂備忘錄為契機，雙方以培育健全青少年為目的，在多元領域深化交流。

民政處表示，平谷市長21日率團來訪3天，參訪北興國中管樂及科普教學、嘉油鐵馬道騎自行車、檜意森活村及觀賞蘭潭音樂噴泉表演，時值嘉義市辦理國際管樂節，除欣賞室內音樂會，明（23）日將參加國立嘉義特殊教育學校校慶，值得一提的是，日本廣島縣立尾道特別支援學校已於去年與國立嘉義特殊教育學校締結姊妹校。

今日由博愛國小管樂旗舞隊及宣信國小合唱團帶來開場演出，祝賀兩市友好交流展開新的里程碑，也展現嘉市深耕人文音樂的能量。