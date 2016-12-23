記者梁家豪／台南報導

臺南市政府社會局委託臺南市平安照顧服務勞動合作社， 開辦安定老人日間照顧中心，於12月22日由社會局張瓊月專門 委員曾培雅議員、蔡淑惠議員、林志展議員、 在地港口里王國春里長、慈安宮黃順顯主任委員等人共同揭牌， 現場也特別安排慈暉幼兒園及中沙社區關懷據點帶來舞龍及舞蹈表演 ，讓現場長輩都感染到熱鬧的氣氛。

社會局照管中心表示，感謝照顧提供單位與地方慈安宮、 武德宮等熱心人士的投入， 未來安定老人日間照顧中心將會是安定區老人照顧的重要指標。 安定日照所在地為已停辦之慈輝幼稚園改建而成， 同時一旁空間也申請設置港口社區關懷據點及獨居老人共餐中心， 地方人士大動員齊聚一堂，期待能將長照2.0的理想在安定區實現 ，更期待106年開始服務老人，同步建構ABC三級的照顧服務。

安定日照中心主任黃瑞雲表示， 當地民眾無條件提供一塊土地給安定日照做為無毒農場使用， 除了提供老人家們園藝輔療的空間外， 也提供老人共餐的部份食材來源。 未來每週五上午安定日照中心固定安排義診服務， 由王進祥老師協助，地方人士亦組成醫師、法律、 藥師及護理師等顧問團進駐日照中心提供不同的專業支援， 不只是照顧老人，也著力在社區民眾的健康保健上。

社會局張瓊月專門委員也表示，安定老人日照中心是本市第24家日 照中心，提供了預防照顧與失能照顧的服務， 相信是整合服務的好模式。加上眾多地方人士的投入，慈安宮、 武德宮也全力支持， 看見了安定地方人士對老人照顧的熱切期待與奉獻， 結合日間照顧中心和社區照顧概念，預期將會是長照2.0在安定區 的重要推展基地。