（中央社記者潘智義台北22日電）研調機構WitsView研究經理胡家榕表示，由於三星顯示器7代線關廠進入倒數時刻，樂金顯示器也配合客戶將12月訂單提前，預估12月電視面板單月出貨量將衰退9%。



胡家榕評估，2016年全年電視面板出貨達2億5950萬片，較2015年衰退3.8%。隨著需求尺寸放大，電視面板平均尺寸將較去年成長2.2吋，達43.6吋，總出貨面積成長6.9%。



WitsView電視面板出貨調查報告顯示，北美年底節慶、中國大陸雙11備貨需求告一段落後，緊接著由中國農曆新年備貨需求接棒，讓11月全球電視面板出貨總量達2279萬片，僅較10月小減0.9%。



胡家榕指出，今年32吋主流尺寸電視面板漲價超過4成，墊高電視整機成本，吞食電視品牌和通路商的獲利，從10月開始，廠商將紛紛將促銷尺寸轉向更大尺寸，間接影響全球電視面板的出貨量，但在一波波節慶備貨需求支撐下，出貨衰退幅度有限。



WitsView統計，11月電視面板出貨排名，樂金顯示器的電視面板出貨達494.5萬片，較10月成長8.4%，刷新今年單月的出貨紀錄。樂金顯示器長期布局中國大陸市場，積極與一、二線品牌和代工廠緊密合作，即便北美旺季促銷訂單已結束，但隨著進入中國農曆新年備貨高峰期，客戶拉貨力道增強，有助出貨量提升。



此外，中國大陸市場向來對大尺寸、超高解析度（4K2K）產品的需求較高，帶動樂金顯示器55吋以上電視面板單月出貨大幅成長13%，55吋單一尺寸月出貨量更增加17%，顯示出面板尺寸持續放大的趨勢越來越顯著。



同時，樂金顯示器的4K2K面板滲透率達45%，居全球面板廠之冠。



三星顯示器因為旗下一條7代線將於年底關廠，在2016年下半至11月底前，為滿足品牌廠提前備貨的需求，40吋電視面板月平均出貨皆來到150至155萬片的水位。



此外，三星品牌促銷活動也帶動55吋和65吋需求不斷攀升，但隨著旺季備貨時間進入尾聲，出貨力道放緩，11月三星顯示器電視面板月出貨達441.7萬片，較10月小幅衰退0.6%。



群創11月電視面板出貨達350萬片，較10月衰退7.6%，群創與品牌商在23.6吋的合作案在第3季末結束，第4季需求開始逐月遞減，該尺寸平均單月出貨量減少25%。而39.5吋部分卻受益於三星顯示器關廠效應，成為目前的當紅炸子雞。



為提升39.5吋供貨量，群創透過彈性調整6代線39.5吋、65吋的生產配重，既能能滿足客戶訂單，又能減少因65吋面板長期良率不佳造成的成本負擔。



華星光電一直以來在前6大電視面板供應商的排名中無太大變化，但隨著第2條8.5代線擴產後，2016年8月起單月電視面板出貨量皆超過300萬片，逐漸拉開和友達的距離。



11月華星光電的電視面板出貨307萬片，較10月成長0.7%，以3000片的些微差距超越京東方，首次站上全球第4。



京東方11月電視面板出貨為306.7萬片，較10月減少10.4%，連續第5個月出貨衰退。主因為京東方第4季開始進行策略性調整，將產能優先挪做筆電面板，因此減少32吋電視面板的生產，從2016年高峰的278萬片收斂至194萬片，減幅高達30%，對出貨量影響甚鉅。



友達8代線B廠擴產，在第3季後漸入佳境，55吋面板出貨量提高近3成的助力下，整體電視面板單月平均出貨水位攀升至240萬片。11月則因6代線被挪作75吋、85吋大型面板偏光板的貼合產能，使11月電視面板出貨微幅下滑1%，出貨量達237.8萬片。1051222