（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）法國今天啟用全世界第一條太陽能道路，這條路路面鋪設太陽能板，可隨時儲存能源，供應城市公共照明，若計畫成功，可望逐漸擴大實施。



法國環境部長賀雅爾（Segolene Royal）上午於法國西北部諾曼第（Normandie）小城替全球第一條太陽能道路的啟用儀式剪綵，她說，將持續推廣這項計畫到國內其他城市。



這條具有實驗性質的道路長一公里、寬約兩公尺，外觀看來像是灰黑色磚塊。環境部表示，這條路的製造和裝設完全由法國自主，許多日照時數長的國家都對這項技術很感興趣，尤其是非洲。



法國RTL電台報導，這條路造價500萬歐元（約新台幣1億6800萬元），每天約有2000輛車行駛其上，地面鋪的是2880塊太陽能板，可在晴天或陰天儲存電力，提供一個5000名居民的城市公共照明用電。



這項測試計畫將持續到2017年底，重點在檢視這條路是否能抵抗天氣變化和大型車輛的重壓；若計畫成功，可擴大到供電給電動車充電站、路邊交通號誌或遠離城鎮的獨棟家戶。



現階段，這條太陽能道路生產的電力比一般家戶屋頂裝設的太陽能板製造的電力，貴上13倍。



但環境部表示，這條路利用現有基礎設施的表面積來生產電力，不須額外占用土地空間，鋪設的地方越多，製造成本就會更低。1051222