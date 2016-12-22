（中央社倫敦22日綜合外電報導）專家在本週於倫敦舉行的一場全球論壇上說，人類和機器人嘿咻「已經不遠了」。這場論壇聚焦互動性情趣用品和對人類與機器人之間的關係進行道德面的探討。



法新社及英國廣播公司（BBC）報導，性愛機器人常是科幻電影的主軸，近來「人造意識」（Ex-Machina）、「西方極樂園」（Westworld）等電影和影集也碰觸了將機器人當性伴侶的構想。



但部分專家認為，首個由金屬、橡膠和塑膠製成、設定來提供性愉悅的逼真情人，將在數個月後成真。



人工智慧專家李威（David Levy）在倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University of London）舉行的這場與機器人的愛與性國際論壇上說：「人類和機器人做愛已經不遠了，第一個性愛機器人將於明年問世。」



總部位於加州的充氣娃娃製造商Abyss Creations明年將開賣性愛機器人，標榜宛如真人、說話和動作都像人一樣。



李威說，人們最終得接受人類最快2050年可能和機器人完婚的想法。



這場論壇還展現部分最新的機器情趣用品，譬如無論相隔多遠，能讓情侶親吻的接吻神器Kissenger。



只要將Kissenger連接到手機上，具感應器的Kissenger就能偵測到吻的力道，將它即時傳至情人的裝置上。（譯者：中央社蔡佳伶）1051222