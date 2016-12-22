中方連續兩日駁金錢外交：中國政府從不拿原則做交易北京新浪網 (2016-12-22 19:37)
中新網12月22日電 中國外交部發言人華春瑩今日在回應北京利用金錢外交誘使聖普與台灣「斷交」時，她表示，一個中國原則豈能用金錢做買賣？！中國政府從來不拿原則做交易。
在今日的外交部例行記者會上，有媒體問：台灣方面表示，台當局無力滿足聖普提出的巨額援助要求，指責北京利用金錢外交誘使聖普與台灣「斷交」，並對此表示強烈不滿。中方對此有何回應？
華春瑩表示，一個中國原則是國際社會普遍共識，是大勢所趨、人心所向。我們對聖普回到一個中國原則的正確軌道表示讚賞和歡迎。這說明公道自在人心。
華春瑩說：「我想強調的是，一個中國原則豈能用金錢做買賣？！中國政府從來不拿原則做交易。對於台灣方面個別人的言論，我只能說這是以小人之心度君子之腹。」
而在被問及中國將於何時與聖普建交？目前中方與聖普政府有哪些接觸？華春瑩說，中國目前與聖普之間的聯繫，中方於2013年11月設立了中國駐聖普聯絡處，近年來雙方在經貿和人文等領域開展了一些交往與合作。我有一個具體的數字告訴你，2015年中國和聖普的雙邊貿易額是800萬美元。
在昨日的外交部例行記者會上，就有媒體問及，中國政府是否許以金錢援助換取聖普政府與台灣「斷交」？金額是多少？中國將於何時向聖普派駐大使？
華春瑩當時表示：你很有想像力。我想重申，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。聯大2758號決議所確認的一個中國原則已經是國際社會的普遍共識。我認為，聖普政府決定與台灣當局「斷交」體現的是對一個中國原則的認同。
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