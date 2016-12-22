陰陽師御魂屬性選擇及稀有6星御魂用法詳解。陰陽師御魂要怎麼搭配呢？

御魂的星級與強化

御魂的強化最多到+15，其中主屬性隨著強化會得到巨幅提高，而副屬性只有在+3的倍數（3/6/9/12/15）時隨機獲得一項提升。

首先，御魂的強化是可以繼承經驗的，之前強化過的御魂可以直接當狗糧；

同星級御魂+3的經驗繼承率為100%，+15的經驗繼承率為80%。

接下來說御魂的主屬性

下表顯示了御魂在強化到+15時，3~6星的主屬性數值。

1、2星御魂都可以直接吃，3~5星御魂也只是過渡，6星才是御魂最終目標。

可以看出，對於暴擊/攻擊加成這類除了爆傷以外的百分比屬性，3星和5星的差別僅有4%；

但是，3星強化到+15所需要的經驗是4星的80%，5星的67%；

所以，對於除了爆傷以外的百分比屬性來說，5星御魂是一個很雞肋的存在，它會吸收比3星御魂多得多的經驗，但是收益僅有4%；

速度同理，但是速度這種東西，很多時候差一點都不行，所以還是要越高越好。天下武功唯快不破

（當然如果你用著4星暴擊，而你的暴擊正好98%，當我沒說）

再簡要說一下副屬性

副屬性最多4個，天生帶有4個副屬性的御魂在強化時，只會強化這4個副屬性；

而天生不滿4個副屬性的御魂在強化時會隨機增加一個副屬性，或提升已有的副屬性。

（同時也會比天生滿屬性的少幾點屬性，換句話說就是天生殘疾，但是一般來說影響不大，沒人會在意少了幾點防禦什麼的~）

6星御魂在強化時，副屬性提升比3~5星要多，如果五次強化全加在一個屬性上，最高甚至可以達到+21% 效果命中 ；

3~5星御魂在強化時，副屬性提升基本一致，但由於小數點的存在，5星還是比3、4星多一丟丟。

聯繫上表可以看出，除了一三五號位以外，對於暴擊和速度這類御魂，我們同樣不可以忽略副屬性：

如果一個3星的暴擊，副屬性帶了4%暴擊，那麼它就相當於一個5星暴擊；

如果一個3星的速度，副屬性帶了4速度，那麼它就相當於一個5星速度；

當然，最優解是5星的暴擊/速度，副屬性還帶有暴擊/速度。

結論

一三五號位：最好使用4星及以上，且副屬性優良的御魂；

二四六號位：對於暴擊/速度/攻擊加成等，要根據副屬性靈活選擇3~5星，不要歧視3星御魂；

（不過大多數情況下，暴擊也沒得選，出什麼用什麼）

對於爆傷來說，僅5星及以上可以使用。

最後，3~5星御魂雖然只是過渡，但是可以用很久（非洲人沒有6星御魂），再加上經驗可以繼承，所以3~5星御魂可以直接強化到+15。

附一張沒有6星御魂卻能滿爆的鳥：

御魂的主屬性推薦

御魂的第一條屬性（紅字）為御魂的主屬性、其餘屬性（黑字）為御魂的副屬性。

御魂共有六個位置，不同位置御魂的主屬性如下圖所示：

因為一三五號主屬性固定，二四六號主屬性可變，所以一三五號挑副屬性，二四六號挑主屬性；

特別注意二號位速度、四號位命中/抵抗、六號位暴擊/暴擊傷害都是獨門屬性，出現的概率也偏低。

御魂的挑選

以下內容主要針對3~5星御魂，6星請全部保留

御魂按照4件套效果，可以大致分為四類：

輸出類（所有攻擊套，暴擊套）

坦克類（地藏像、樹妖、鏡姬、被服）

控制類（魅妖、魍魎之匣、日女巳時、雪幽魂）

輔助類（招財貓、火靈）

目前版本4件套效果基本沒用，僅使用2件套效果的有：陰摩羅、鍾靈、涅槃之火、反枕；

三味雖然是暴擊套，但一般只用2件套效果，4件套可以看做坦克類，可以給桃花妖使用；

蚌精2件套算控制類，4件套不常用，一般可以看做坦克類，給兵俑這類需要命中的坦克類式神；

坦克類適用於治療（桃花妖、惠比壽等）以及各種坦克類式神（一目連、PvP肉酒吞、椒圖、雨女等）；（另外提醒一下，惠比壽的治療不吃樹妖和暴擊加成哦）

螢草的樹妖套請看作輸出類。

首先，招財貓、火靈全部保留，除非你已經完全夠用。

對於主屬性我們應保留

二號位速度

二號位攻擊加成（輸出類）

二號位生命加成（生命套）

四號位攻擊加成（輸出類）

四號位生命加成（生命套）

四號位效果命中（命中套>其他）

四號位效果抵抗（最好不是輸出類，僅供童男等少數特殊式神使用）

六號位暴擊（最好是輸出類，暴擊套>攻擊套>其他）

六號位暴擊傷害（只保留五星及以上，最好是輸出類）

六號位生命加成（生命套）

副屬性保留御魂

副屬性含有速度的御魂均保留

1。 輸出類：攻擊加成、攻擊、暴擊、暴擊傷害、速度

2。 坦克類：生命加成、生命、防禦加成、防禦、速度、效果抵抗（PvP）、暴擊爆傷（桃花妖）

3。 控制類：效果命中、速度、效果抵抗（PvP）以及所有生命防禦類

4。 輔助類：速度以及所有生命防禦類

PS：所有加成類（百分比）收益在後期均遠遠大於固定值的收益

6星御魂選擇指南

我們應當追求怎樣的6星御魂？

最好的是天生就帶4個副屬性，但是也不能強求

對於拉條：二號位速度，以及二號位以外所有副屬性帶有速度的6星御魂；

對於輸出：二四號位攻擊加成，六號位暴擊，六號位暴擊傷害（白狼、茨木、荒川）；

對於控制：四號位效果命中（命中套>其他，6星效果命中非常稀有，出了就能用）；

對於童男等少數特殊式神：四號位效果抵抗；

對於桃花妖：生命加成（暴擊/生命套>防禦/抵抗套）、六號位暴擊（生命套>防禦/抵抗套，當然暴擊套也可以，只是你捨得嗎？）；

對於其他技能跟生命相關的式神：生命加成（生命套>防禦/抵抗套）。

（注：防禦套的生命加成並沒有那麼不堪，防禦與生命各有收益，但本帖不再贅述，可以參考[傳送門1] [傳送門2]）

6星御魂（尤其是奇葩）應當如何使用？

二號位速度：直接給拉條即可。一般來說，一速拉條手為了湊速度，全身都帶速度散件，因此6星二號位速度不論套裝，均可直接使用，提升非常大。

四六號位生命套的攻擊加成，或是攻擊套的生命加成：可以給酒吞（PvP）。

暴擊套生命加成（如生命加成針女）：可以給桃花妖。

生命加成破勢：可以給醜時之女和桃花妖。

六號位攻擊加成

輸出類：可以給鬼使黑、螢草，酒吞（PvP）；

坦克類：可以給酒吞（PvP）；

命中套：可以給巫蠱師、清姬、鬼使白等。

六號位暴擊

暴擊套：直接使用，但是暴擊可能會溢出；

攻擊套：直接使用，一般來說，比暴擊套暴擊要好；

其他：可以採用4+1+1的配裝（下面有詳細解釋），或者直接使用其對應的兩件套，增強自身的防禦/生命/抵抗 （半肉出裝強無敵） ；

招財貓暴擊可以給蝴蝶精，命中套的暴擊可以給鳳凰火、清姬、鬼使白等，生命/防禦/抵抗套的暴擊可以給 垃圾御魂回收站 桃花妖。

散件御魂搭配方法

對於奇葩套裝的6星暴擊御魂，4+1+1的配裝是非常不錯的選擇

如上圖，採用4+1+1配裝，完全可以做到100%暴擊以及不錯的攻擊。當然，直接4+2反枕也沒問題，4+1+1主要是追求優良的副屬性（下面有提到）。

對於酒吞這類不太吃御魂的式神，完全可以使用2件套散件來堆屬性：

副屬性還是6星？

對於一三五號位來說，副屬性的優先度有時比6星要高；

即使是6星御魂，副屬性垃圾的6星也比不上一個副屬性優良的5星：