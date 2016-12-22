陰陽師美食祭怎麼玩 陰陽師美食祭獎勵北京新浪網 (2016-12-22 17:53)
陰陽師美食祭怎麼玩？陰陽師美食祭獎勵有哪些？
活動時間：12月23日（遊戲更新后）-12月29日24：00
活動入口：前往遊戲內庭院-許願架-燈籠[美食祭]→參與活動
活動獎勵：料理券
玩家或其好友挑戰美食店鋪，挑戰成功即可為玩家贏得10張料理券，每個玩家每日最多可通過H5獲得480張料理券。
店鋪包括了：
1、葫蘆酒，對方陣容：茨木+酒吞+鬼女紅葉
2、鬼火燒
3、大力棉花糖
4、雪女冰室
5、便當外賣
6、口水蛙
7、孟婆湯
8、黑白湯圓
在活動入口界面，使用活動期間獲得的料理券有機會抽取到新推出的美食主題結界卡
[注：]
美食主題結界卡為特定結界卡，可在加入陰陽寮后配置在結界中使用，除了使特定式神獲取結界經驗，還將掉落式神碎片等隨機獎勵。
實體券獎勵：玩家及其好友贏得挑戰後，可獲得大眾點評網美食代金券。
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