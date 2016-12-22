陰陽師美食祭怎麼玩？陰陽師美食祭獎勵有哪些？

活動時間：12月23日（遊戲更新后）-12月29日24：00

活動入口：前往遊戲內庭院-許願架-燈籠[美食祭]→參與活動

活動獎勵：料理券

玩家或其好友挑戰美食店鋪，挑戰成功即可為玩家贏得10張料理券，每個玩家每日最多可通過H5獲得480張料理券。

店鋪包括了：

1、葫蘆酒，對方陣容：茨木+酒吞+鬼女紅葉

2、鬼火燒

3、大力棉花糖

4、雪女冰室

5、便當外賣

6、口水蛙

7、孟婆湯

8、黑白湯圓

在活動入口界面，使用活動期間獲得的料理券有機會抽取到新推出的美食主題結界卡

[注：]

美食主題結界卡為特定結界卡，可在加入陰陽寮后配置在結界中使用，除了使特定式神獲取結界經驗，還將掉落式神碎片等隨機獎勵。

實體券獎勵：玩家及其好友贏得挑戰後，可獲得大眾點評網美食代金券。