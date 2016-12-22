陰陽師水池荷葉哪裡刷 陰陽師水球河流荷葉線索攻略北京新浪網 (2016-12-22 17:57)
玩家在玩陰陽師做懸賞封印時，是不是遇到困難呢？懸賞封印給出的線索是「水球 河流 荷葉」，那麼這個要到哪去刷？下面一起來看看攻略。
線索：水球/河流/荷葉
怪物：河童
出沒關卡：
1、S7-戀上鯉的美
2、御魂2層
※想要最快完成任務的話，那就去第7章打，省體力，出的怪多。
以上就是陰陽師懸賞封印有關水池荷葉線索的攻略， 希望可以幫到大家。
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