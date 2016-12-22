玩家在玩陰陽師做懸賞封印時，是不是遇到困難呢？懸賞封印給出的線索是「水球 河流 荷葉」，那麼這個要到哪去刷？下面一起來看看攻略。

線索：水球/河流/荷葉

怪物：河童

出沒關卡：

1、S7-戀上鯉的美

2、御魂2層

※想要最快完成任務的話，那就去第7章打，省體力，出的怪多。

以上就是陰陽師懸賞封印有關水池荷葉線索的攻略， 希望可以幫到大家。