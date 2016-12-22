有人已經在今天完成了起義任務線，獲得成就但是發現沒有獲得奧術師的魔刃豹。

因為起義成就只是獲得豹子的第一步，任務還沒結束。

獲得起義成就后，會再獲得一個任務「！暗夜要塞：暗影議會首領」，需要擊敗暗夜要塞的古爾丹。

在擊敗了古爾丹完成了「！暗夜要塞：暗影議會首領」任務后，會再獲得幾個任務。其中包含一個任務「！墮夜精靈的命運」，這個任務完成後才會真正獎勵奧術師的魔刃豹！

他在普通，英雄和史詩難度下各有一個任務。與翡翠夢魘不同的是，暗夜要塞的這個開門和直接傳送到艾利桑德面前的這個任務，會獎勵物品「普通875+，英雄890+，史詩905+」的項鏈。並不只是截圖的英雄難度！

暗夜要塞還有一些隱藏的任務，比如「起義Insurrection-Capper」。