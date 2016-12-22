[英雄介紹]

王都密探李元芳是一名射手英雄，在大亂鬥中擁有手長的優勢可以消磨對手血量，特長是突進收割，李元芳的單體輸出傷害非常的高，配合著超遠的位移技有著很不錯的收割能力。

李元芳的被動技能很有意思，那雙大耳朵可以捕捉周圍敵人的蹤跡，該技能也算是一個保命技能，有敵人時會有指標幫助李元芳提前發現敵人；1技能是李元芳的主要輸出技能，釋放暗印標記敵人4秒后爆炸，同時提升李元芳的攻速，暗印期間李元芳對目標的每次普攻都會疊加暗印，疊滿4層后直接爆炸造成大量的範圍傷害，並且該技能可以對建築使用，大幅度加快了推塔速度；2技能是位移、控制和傷害集於一體的技能，位移距離長飛輪會對敵人造成減速，經過的地面留下燃痕對觸碰到的敵人造成持續傷害；大招是個強大的範圍型傷害技能，扔出飛輪到指向位置對範圍內敵人造成持續的減速和傷害，並且在內圈的敵人會受到雙倍傷害，團戰時可以對敵方造成大量的傷害。技能加點主升1技能副升2技能有點點大，1技能是前期核心傷害技能，2技能用來追擊和逃生。

李元芳大亂鬥裝備推薦：破滅君主+急速戰靴+泣血之刃+無盡戰刃+破甲弓+破軍，破滅君主帶來的攻速可以更快的疊加1技能的暗印，同時吸血效果也可以提高續航，急速戰靴是射手標配的鞋子，增加移速的同時提升攻速，泣血之刃帶來的強力吸血效果能讓續航能力更上一層樓，無盡戰刃增加暴擊幾率和暴擊效果能增加李元芳的爆發能力，破甲弓則是後期必備的一件裝備，對付護甲較高的坦克英雄效果最佳，最後的破軍大幅度增加物理攻擊力，同時裝備被動對血量低於一半的英雄造成額外的傷害，也提高了李元芳的收割能力。

[對線團戰]

前期對線時要猥瑣發育，大亂鬥中隨時都可能發生一波團戰，所以李元芳身為射手是團隊的後排，站位不要太靠前畢竟是脆皮英雄被控后極其容易被秒殺，可以利用1技能來消耗敵方的血量，但不要盲目的執著於疊滿4層貪傷害，從而被誘敵深入，前期沒攻速裝備的支持下，打出4次普攻還是要很長時間的，2技能是個很遠的位移技能並且有著不錯的減速效果，在大亂鬥中最好不要用來去突臉，這是非常危險除非對面是落單的殘血，2技能的位移用來和對面拉開距離或躲避敵人的控制技能都很不錯。

後期裝備成型后的李元芳的傷害就很高了，打團時要確保自身的安全，找好輸出位置是一個射手必須要做的，射手英雄是後期團戰的主要輸出位移，也是敵方時刻想要擊殺的對象，所以團戰的站位最好要靠後。團戰時能打到誰就打誰，可以先開啟大招對敵人造成持續的傷害和減速，然後在釋放1技能，在敵人被減速的時候更容易疊滿暗印對其造成大量的傷害，2技能一定要靈活使用，在敵人利用位移突進到我們身邊的時候，可以利用2技能來拉開與敵人的距離從而風箏敵人，在團隊處於優勢的時候也可以利用2技能來乘勝追擊。

[總結]

團戰中找到一個好的輸出位置，讓自己在團戰中生存下來非常的重要。