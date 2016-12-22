DNF90級裝備經驗加成攻略 不影響深淵畢業速度北京新浪網 (2016-12-22 18:07)
隨著2017新年的到來，DNF國服玩家也有望可以體驗到90級新版本的內容。不過，在等級提升之後，玩家將面臨一個問題，那就是練級時間過長會影響刷深淵畢業速度。90級裝備經驗加成該怎麼弄呢？
然DNF有著部分經驗加成裝備能夠大大加速練級速度，比如15年51紋章和金鑲玉系列
那麼它們的加成方式如何？
測試圖為巨龍2，保證全程沒有活動怪出現
什麼都不帶殺怪經驗是90438+52066
只帶紋章殺怪經驗為116266+52066
同時帶金鑲玉項鏈和紋章，經驗為121115+63193
只帶金鑲玉項鏈，殺怪經驗為94209+63193
單件紋章加成殺怪經驗值28.5%（誤差範圍內），符合描述，但不加成殺怪經驗獎勵
金鑲玉項鏈雖然僅僅加成殺怪經驗值4.1%，但也加成殺怪經驗獎勵，兩者和正好多10.5%，符合描述
結論隱藏下兩者均正常加成，只不過金鑲玉項鏈加成部分由殺怪經驗值和殺怪經驗獎勵兩部分組成，總值符合描
紋章與金鑲玉系列殺怪經驗值加成部分為乘算
此類裝備只加成殺怪經驗，不加成通關經驗
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