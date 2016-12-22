一、基本技能：

閃電箭：主要填充技能，造成較弱的傷害和8點漩渦值

熔岩爆裂：主要漩渦值獲取/傷害技能，當目標有火焰震擊debuff時必然暴擊，提供12點漩渦值。

大地震擊：主要漩渦值使用技能，瞬發造成大量傷害，傷害和你釋放時的漩渦值挂鉤，最多使用100漩渦值。

火焰震擊：必須保持的debuff，不但保持你的熔岩爆裂持續暴擊，同時持續傷害會觸發熔岩奔騰。火焰震擊耗費0到20點漩渦值，每點漩渦值提供5%持續時間的延長，該技能會自動扣除能夠使用的最大的漩渦值。

重要特性：

熔岩奔騰：你需要監視的重要特性，火焰震擊debuff有10%幾率觸發熔岩奔騰，重置熔岩爆裂的冷卻時間並使其瞬發。

爆發技能：

元素掌握：2分鐘CD，使你的急速提高25%，持續20秒

升騰：除去熔岩爆裂的冷卻時間同時提高其傷害，提高的傷害等於你的暴擊幾率，同時使你的閃電鏈變為熔岩彈射。

二、天賦簡要點評：

第一層：烈焰之路（待定），大地之怒（待定），圖騰掌握（推薦）

圖騰掌握在各種情況下皆有不錯表現，大地之怒爆發性傷害較圖騰掌握高，但總體dps不如圖騰掌握，烈焰之路僅在需要將熔岩震擊擴散時使用（例如夢魘里的眼睛）。

第二層：陣風（推薦），先祖指引（不推薦），狂風圖騰（推薦）

狂風圖騰在raid特定需要跑位時很有作用，類似小德的吼，陣風在5人副本、做任務和世界任務時很有用，先祖指引現階段太弱不作考慮。

第三層：閃電奔涌圖騰（推薦），陷地圖騰（不推薦），巫毒圖騰（不推薦）

控制天賦，閃電奔涌圖騰適應性非常好。其他兩個可用的地方較少。

第四層：元素衝擊（不推薦），先祖迅捷（推薦），元素迴響（推薦）

元素迴響可以使得你熔岩奔騰觸發時熔岩爆裂仍然繼續進行CD，同時使得你的輸出循環更加平滑簡單。

先祖迅捷在單目標戰鬥上和元素迴響持平，多目標表現超過元素迴響。

第五層：元素融合（不推薦），元素尊者（推薦），冰怒（推薦）

元素尊者是riad最佳選擇，他提供可控爆發，冰怒使得你每30秒有一次小爆發，同時提供不俗的漩渦值，同時它非常適合移動戰。元素融合太弱不考慮。

第六層：元素掌握（推薦），元素風暴（不推薦），餘震（待定）

元素掌握提供大量的爆發，餘震在做需要大量aoe的場合很有用，元素風暴太弱不推薦。

第七層：升騰（推薦），引雷針（推薦），岩漿圖騰（待定）

引雷針在單體目標戰鬥中是最佳選擇，升騰在各種類型的raid boss中都有不錯的表現。岩漿圖騰在單體dps上稍弱於前兩個天賦，但在需要大量aoe的場合（例如翡翠夢魘的眼睛）表現較前兩個天賦強。

推薦天賦：

常規raid天賦：

圖騰掌握，狂風圖騰，閃電奔涌圖騰，元素迴響，元素尊者，元素掌握，引雷針

需要大量aoe場合（大秘境天賦）：

圖騰掌握，狂風圖騰，閃電奔涌圖騰，先祖迅捷，元素尊者，元素掌握，岩漿圖騰

三、7.1元素薩滿神器路線：

四、7.1元素薩滿輸出循環：

4.1優先列表如下：

1 當目標生存時間在6秒以上同時目標沒有烈焰震擊debuff時使用烈焰震擊，多目標時至多在3個目標上保持烈焰震擊

2 如果火元素不在cd，使用火元素

3 如果有4個以上目標存活，使用地震術

4 如果漩渦值在90以上，使用大地震擊

5如果升騰不在cd，使用升騰（天賦）

6 如果元素掌握不在cd，看需要使用元素掌握。（天賦）

7 如果接下來的戰鬥需要跑位或者看情況，使用冰怒（天賦）

8 對有烈焰震擊debuff的目標使用熔岩爆裂

9 如果冰怒在持續時間內，使用冰霜震擊（天賦）

10 如果你不打算在近期內使用升騰，使用神器技能

11 保持圖騰掌握buff（天賦）

12 如果戰鬥目標大於等於2人，使用閃電鏈

13 單目標使用閃電箭

如果你選擇了元素衝擊，則cd好了就用。