[英雄介紹]

虞姬的定位是射手，具有和其他射手一樣的射程優勢，其特長就是遠程消耗，手長的英雄在這個模式都很吃香，並且虞姬還有著不錯的生存能力，在大亂鬥里也算是比較強勢的英雄了。

虞姬的被動技能使她的消耗能力更強，脫戰後會強化下次普攻，提升攻擊距離並且附帶額外的大量傷害和大幅度減速，提升的攻擊距離可以很好的消耗對手並且讓自己處在安全的敵方；1技能是前期主要的傷害和消耗技能，對一條直線的敵人造成傷害，對第一個命中的敵人造成大量傷害，該技能射程遠傷害高，在大亂鬥里是個收割殘血的利器；2技能是保命神技，開啟后增加自身移動速度，期間免疫所有的物理傷害，並且在開啟時清除自身所受到的減速效果；大招是個突進控制技能，同時也是不錯的保命技能，可以與敵人拉開距離關鍵時可以救自己一命，過程中虞姬還會快速對敵人普攻兩次，增加爆發能力。技能加點主升1技能副升2技能有大點大，1技能是主要的傷害技能和消耗技能，2技能在危機的時候用前期點1級即可。

虞姬的大亂鬥推薦：泣血之刃+閃電匕首+急速戰靴+無盡戰刃+破甲弓+賢者的庇護，泣血之刃在大亂鬥中是個非常好的續航裝備，在消耗被動的同時也能回復自身的生命值，閃電匕首增加攻速暴擊和移速，關鍵在於裝備被動的閃電傷害配合虞姬被動的額外傷害能打出爆炸傷害，急速戰靴是射手通用的鞋子，增加移速和攻速，無盡戰刃帶來的暴擊消耗增加虞姬的爆發，破甲弓則是後期必備的一件裝備，對付護甲較高的坦克英雄效果最佳，最後的賢者庇護能增加虞姬的生存能力，第二次生命很有可能會扭轉戰局。

[對線團戰]

前期對線時虞姬大可利用手長的優勢，無情的消耗對面，1技能的射程非常之遠，而且造成的是範圍性傷害，可以對敵方的陣容造成致命的傷害，但技能有延遲需要玩家精準的預判，被動強化的普攻攻擊距離很遠傷害也很高相當於一次暴擊的傷害，並且附帶90%的減速，90%的減速是多麼的恐怖，被減速的敵人寸步難行，所以虞姬就可以利用這一特性，在被動刷新后打一下比較靠近的敵人後就後撤，這樣一些近戰敵人是不可能對我們造成傷害的，也可以配合1技能，優先對敵人造成減速效果，然後在釋放1技能，1技能釋放有一定的延遲需要蓄力，所以在敵人被減速后使用能夠大幅度提升1技能的命中率，同時也能對敵人造成大量的傷害，也要注意藍量的問題，一定要控藍不然在團戰時藍量不夠放技能那就很尷尬了。

後期團戰的時候虞姬要時刻注意團戰中的站位，不要太靠前容易被敵方抓住機會控住秒殺，當然手裡有2技能的虞姬是不怕敵方刺客和戰士英雄的，一旦敵方突進我們的時候就可以釋放2技能免疫物理傷害，同時加速效果也能讓虞姬和敵人拉開距離，這時候就可以反擊了，開啟大招眩暈敵方並打出大招傷害，接著打出一發被動普攻對其造成大量傷害和減速，然後就可以利用射程優勢來風箏敵人，最好不要敵人靠近的時候使用1技能，1技能需要原地蓄力會讓虞姬處在一個危險的階段。後期虞姬的2技能冷卻CD也是比較短的，所以在團戰中要靈活使用，在敵人突臉時用來保命，在敵人殘血的時候則可以用來加速追擊。

[總結]

虞姬相比其他射手而言，虞姬有強大的遠程消耗能力和生存能力，2技能的免疫物理傷害讓敵方的物理刺客型英雄很是頭疼。