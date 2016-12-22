陰陽師手游狗糧隊長哪個好？SSR狗糧隊長推薦。

狗糧大隊長（陰陽師）：

神樂：升到50級之後的神樂可以1拖5（沒錯神樂一個人帶5個狗糧）打困難12，技能帶煉獄和魚。

狗糧小隊長（式神）：

一般來說這個隊長需要開局初始號獲得的，根據刷圖效果和實用性成長性來說：

茨木>姑獲鳥>大天狗>鬼使黑>鬼女紅葉>絡新婦

大天狗和姑獲鳥的刷圖效率是非常高的，沒有大天狗的童鞋們也一定要搞一個姑獲鳥啊！茨木童子雖然強，但是需要御魂的支持，否則前期很難刷得動！鬼使黑雖然也不錯，而且可以通過刷碎片獲得，但是比較容易撲街，且速度上不佔優勢！最後幾個的話就是湊數的，實在沒有這幾個也可以湊合。

最後根據不同品質給大家一個簡單的排行的吧：

SSR：茨木> 大天狗>酒吞童>妖刀姬>閻魔>荒川之主>青行燈>小鹿男

SR：姑獲鳥>鐮鼬>惠比壽>妖琴師>鬼使黑>其他

R：座敷童子>山兔>椒圖>兵勇>瑩草>童男>山童>其他