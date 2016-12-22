陰陽師新御魂木魅攻略北京新浪網 (2016-12-22 18:11)
陰陽師新御魂木魅怎麼樣？陰陽師新御魂木魅屬性介紹。
木魅屬性介紹
2件套：暴擊增加15%
4件套：暴擊時30%幾率增加友方30%的行動條
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