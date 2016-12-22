魔獸世界瓦爾莎拉寶箱位置匯總北京新浪網 (2016-12-22 18:14)
《魔獸世界》瓦爾莎拉寶箱坐標位置 瓦爾莎拉寶箱在哪裡、魔獸世界瓦爾莎拉寶箱在哪裡，很多玩家都不知道瓦爾莎拉三個寶箱的坐標位置，下面是小編為大家帶來詳細的介紹、歡迎大家閱讀~
瓦爾莎拉寶箱座標位置
第一個：66.79
第二個：49.74
第三個：45.62
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