觸手戰隊再添新丁 王者榮耀XQ戰隊入駐觸手TV北京新浪網 (2016-12-22 18:15)
CMEG精英邀請賽近在咫尺，各大戰隊磨刀霍霍意在巔峰。繼簽下eStar、sViper和VgHow三支八強出場戰隊后，觸手直播再接再勵，一舉拿下XQ戰隊的簽約。這意味著24、25號的CMEG邀請賽《王者榮耀》八支爭霸戰隊中，有四支戰隊都加入了觸手「嫡系」戰隊，全場比賽竟發展成為觸手系VS其他派別戰隊的派系之爭。
全能戰士——隊長阿泰（AT）
作為英雄池超深的他，不論什麼英雄什麼位置都能打，從中單到輔助無所不精，可根據團隊需求轉戰任何位置。
衝鋒陷陣——隨風
作為隊伍的主坦位，他選擇更多的是劉邦夏侯惇這類英雄，成為隊伍中最強悍的盾牌。雖然他永遠頂在最前面，但死亡數卻很少。
XQ。隨風觸手房間號：55002
你永遠不知道他什麼時候裝備就成型了，即使你一直是壓著他打。團戰他總是能及時趕到，成為隊友的黑暗陽光，擊退對手。
XQ.Knight 觸手房間號：55003
最近流行的一個詞，絕對是說的他——「老哥穩」！一個團隊，需要激進型人才去開拓，更需要穩健性人才去維護和打出高額傷害。
XQ。七殺觸手房間號：55004
野區是我家，誰來我家我殺他，諾諾活生生把這句話實踐下去。Buff爭奪戰，使用不當就是團滅發動機，而諾諾卻次次都打的對方C位生活不能自理。
XQ。諾諾觸手房間號：55005
讓我們一同期待，12月24、25號，XQ，以及eStar、sViper和VgHow戰隊，為大家帶來的精彩表演。XQ戰隊的小迷妹們，快來觸手TV他們的房間號，走一波關注吧！
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