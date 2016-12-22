CMEG精英邀請賽近在咫尺，各大戰隊磨刀霍霍意在巔峰。繼簽下eStar、sViper和VgHow三支八強出場戰隊后，觸手直播再接再勵，一舉拿下XQ戰隊的簽約。這意味著24、25號的CMEG邀請賽《王者榮耀》八支爭霸戰隊中，有四支戰隊都加入了觸手「嫡系」戰隊，全場比賽竟發展成為觸手系VS其他派別戰隊的派系之爭。

全能戰士——隊長阿泰（AT）

作為英雄池超深的他，不論什麼英雄什麼位置都能打，從中單到輔助無所不精，可根據團隊需求轉戰任何位置。

衝鋒陷陣——隨風

作為隊伍的主坦位，他選擇更多的是劉邦夏侯惇這類英雄，成為隊伍中最強悍的盾牌。雖然他永遠頂在最前面，但死亡數卻很少。

XQ。隨風觸手房間號：55002

你永遠不知道他什麼時候裝備就成型了，即使你一直是壓著他打。團戰他總是能及時趕到，成為隊友的黑暗陽光，擊退對手。

XQ.Knight 觸手房間號：55003

最近流行的一個詞，絕對是說的他——「老哥穩」！一個團隊，需要激進型人才去開拓，更需要穩健性人才去維護和打出高額傷害。

XQ。七殺觸手房間號：55004

野區是我家，誰來我家我殺他，諾諾活生生把這句話實踐下去。Buff爭奪戰，使用不當就是團滅發動機，而諾諾卻次次都打的對方C位生活不能自理。

XQ。諾諾觸手房間號：55005

讓我們一同期待，12月24、25號，XQ，以及eStar、sViper和VgHow戰隊，為大家帶來的精彩表演。XQ戰隊的小迷妹們，快來觸手TV他們的房間號，走一波關注吧！