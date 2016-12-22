飢荒聯機版聖誕boss召喚方法北京新浪網 (2016-12-22 18:17)
飢荒聯機版中的聖誕boss怎麼召喚，可能不少玩家對此還不是很了解，今天小編就為大家帶來飢荒聯機版聖誕boss召喚方法，感興趣的玩家趕緊一起來看看吧!
第一步在一個冬天來臨之前在人物附近會刷(也可以新開一個檔20天左右)贓物背包一個類似小偷背包的玩意
第二步把贓物背包放好，過幾天到了完全冬天后去找無眼鹿(因為必須到了冬天無眼鹿才會長出鹿角)然後就和長了鹿角的鹿嘿嘿嘿(追它它會跑)等到撞到樹后就會掉鹿角鑰匙
無眼鹿就長這樣這是長了角噠
鑰匙大概就長這樣
第三步用鹿茸(鹿角鑰匙打開臟物背包)就可以召喚出boss
boss本身不難打的 但是掉的東西也是很一般(但是會掉其他boss的掉落物這個就很6了)比如火蜻蜓的皮之類的 其他的就是一些裝飾物之類的
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