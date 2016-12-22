陰陽師你不能忽視的卡——R卡SR篇

轉自作者：@照直講

>>>輸出篇<<<

R卡

上一篇講了R卡中的輔助類式神

這篇就講講輸出(攻擊)類式神

注意，還是那句話

並不是推薦一定要養它們

而是把一些式神的獨特用處介紹給大家

至於要不要養，看自己喜好吧

「跳跳弟弟」

單人狩獵戰之王，打得越久越厲害的一個式神

然而除了狩獵戰之外基本用不到

核心技能是他的被動技能：

將所受傷害的5%(滿技能9%)轉化為自身傷害

也就是說，打他越疼，他打人越疼

而且，划重點：這個buff的累積，無上限!

知道持久戰中跳跳弟弟的可怕之處了吧

而且跳弟的大招技能只需要兩點鬼火

buff累積到一定程度直接普攻不用鬼火

極大程度上節省了鬼火

讓你能更安逸的把火分給其他輔助保跳弟

所以說，單人打狩獵戰的時候，跳弟最為合適

注意：

人少的小寮才能有足夠的時間讓跳弟累積傷害

那種5分鐘就打完擠破頭的大寮還是算了

「三尾狐&首無&管狐」

R卡中單攻能力最強的三個

三尾的三段攻擊傷害不低，首無和管狐都有S級的暴擊

養好了可以打出不俗的傷害

新手時期如果沒有更好的單攻式神(白狼妖狐傀儡師吸血姬)可以考慮養他們

「河童&狸貓&青蛙瓷器&山童」

有某些特殊用途的幾個式神

河童的被動技能最高可以積累120%傷害

狸貓普通攻擊有50%(+效果命中)嘲諷目標

青蛙瓷器死前對隨機目標造成大量傷害，可以搭配復活式神不斷復活

山童的攻擊(包括普攻和大招)有幾率對目標造成暈眩

這些式神在大佬手中可以打出各種套路

但是對於新手來講並不推薦

一來我們沒有強力的御魂去搭配這些式神

二來我們對遊戲還不夠熟悉，並不能很好的利用

so，這些式神只要知道他們有什麼作用就好

終於寫完R卡了

下面進入SR和SSR篇

3.

SR

>>>群攻<<<

「姑獲鳥」

咕咕鳥可以稱得上是人手一隻的必備式神

狗糧大隊長

她幾乎能夠適應一切場合

刷覺醒，刷御魂，刷探索，打鬥技，等等

甚至在很多時候比SSR還好用

多段攻擊配合一個堪稱bug級的御魂[針女]，誰用誰知道

即使現在針女被削弱了(觸發率由50%降低到40%)

針女系式神(姑獲鳥大天狗等)仍然是刷本主力

強烈建議每個新手都養一隻

很好養，低投入高回報，有一隻咕咕鳥以後的遊戲之路會順暢許多

自己能抽出最好，抽不出可以堅持每日陰陽寮祈願和百鬼夜行

我大號的第一隻咕咕鳥就是百鬼夜行砸出來的

推薦御魂：針女

「鬼使黑」

請小怪利器小黑

狗糧大隊長2號

比較平民的式神，因為只要刷妖氣封印就可以集齊小黑的碎片，可以很快獲得

前提是...你能擠上車

不管哪個區，小黑車永遠是最難擠的

而且因為鬼使黑強大的被動技能，翻車率極高

但是...如果你手裡沒有咕咕鳥的話，還是擠破頭去刷一隻小黑出來吧

怎麼說也得有個群攻帶狗糧吧

想起了當年手中僅有一隻妖狐帶狗糧的我...

小黑最強大之處在於他的被動技能：

當殘血面對小黑的時候，你就能看到他一刀一刀一刀

把殘血一個個收割掉

總體而言，小黑的傷害不如姑獲鳥

但他強大的被動技能不容忽視

在有強力御魂提供他足夠的傷害和暴擊時

他就是一台瘋狂的收割機

推薦御魂：先手用破勢 後手用心眼

「絡新婦&鬼女紅葉」

狗糧大隊長3&4號

新手期如果抽到了這兩個式神也可以代替咕咕鳥作為主力群攻使用

二者的群攻傷害都不低

其中絡新婦的適應性比紅葉廣

絡新婦的大招對速度比她快的敵人造成額外25%傷害，對於比她慢的有幾率暈眩

除了刷本同樣適合鬥技和結界突破

值得一提的是，絡新婦的初始面板屬性和SSR式神茨木童子的初始面板屬性是一模一樣的(升級和升星后屬性成長不同)

而且絡新婦不可在陰陽寮祈願

不太懂網易這樣的設定有什麼用意

總之兩位女性式神都是值得培養的群攻主力

推薦御魂：破勢

>>>單體<<<

「妖狐」

又稱崽，臉狐，二突子

單攻最強，我只服歐洲狐

一個人就是一隻軍隊(茨木：excuse me?)

SR中唯一有可能秒殺八岐大蛇和大麒麟的式神

然而，大部分人手上的，都是二突子

妖狐的三火技能：

有50%的概率進行連續攻擊

這就是妖狐讓人又愛又恨的原因

運氣好呢，一口氣突20多下不喘氣

運氣不好，突兩下就熄火

且運氣不好的情況佔大多數

所以被稱為二突子

妖狐可以造成單體最高傷害

但是極不穩定，不推薦給新手

想玩心跳，就養吧

推薦御魂：輪入道或針女

「白狼」

除了臉狐這個不穩定的核彈外

SR中單攻最強式神

她的優勢在於她大招的額外效果

自帶30%暴擊，也就是說

搭配御魂時不需要在暴擊率上下功夫

隨便堆堆到70%即可

招招暴擊，一箭入魂

推薦御魂：破勢(6號位最好爆傷不要暴擊)

「傀儡師」

單體多段攻擊，一共五段

配合針女，傷害不俗

推薦御魂：針女

(不知道為什麼只有兩句話，但是真的沒什麼好寫的)

「吸血姬」

這個版本新崛起的單攻式神

特點為自殘式攻擊，血量越低傷害越高

擁有自奶能力，且不費火

輸出靠普攻，自奶的時候費2點鬼火，這一點上和酒吞很像

吸血姬的主要用途在鬥技上

當然沒有其他好式神的情況下

作為單攻主力養也是很好的選擇

配合針女，傷害不俗

推薦御魂：猙

>>>控制&輔助<<<

「雪女」

一定一定一定不要小看網易送給新手的雪女麻麻

在沒有以上推薦式神的情況下

多少新手就靠一隻雪女走天下

後期雪女一樣給力

效果命中堆起來，技能升滿，冰凍的幾率極高

我的雪女沒怎麼養，都能一凍一大片

現在鬥技場越往高走越是拼控制

雪女也是相當重要的控制類式神

值得一提的是，小黑車翻車率極高，卻是廣大新手急需的，好不容易擠上車害怕打不過，怎麼辦呢

這個時候，上一隻雪女就好

第三回合唰唰唰凍住小黑們，就沒有翻車的風險啦

推薦御魂：雪幽魂

「般若」

來來來，跟我讀，般bo若re

一個新出的式神，三火技能群攻傷害不低

但是因為冷卻時間長，不適合當群攻主力養

最強力的地方在於被動技能

攻擊就有幾率封印目標的被動技能和御魂效果

靠御魂吃飯的咕咕鳥大天狗和靠被動吃飯的茨木和酒吞遇上了會比較虛

但是因為是新出的，沒多少人研究過

自己也沒怎麼養

所以具體怎麼用，我也不清楚

「食夢貘」

群體控制，攻擊就有幾率使目標睡眠一回合，大招有幾率使對面全體睡眠一回合，且不會被自己的攻擊打醒

而且覺醒后它的被動技能增加了這樣一條

每睡一個人就能奶己方殘血

效果命中堆高之後，對面只能在睡眠中眼睜睜看著殘血被一口一口奶起來

相信大家都體會過被十四章BOSS四隻豬支配的恐懼

「鳳凰火」

鬥技一姐

鬥技場上高段位都轉行雨火流了

上一篇中獎了雨女，我們知道雨女可以驅散還可以給對面掛減速，這個減速就是配合鳳凰火的利器

這是鳳凰火的核心技能，攻擊有減益效果的目標有50%概率暈眩

雨女的減速就屬於減益效果的一種

再給鳳凰火配上一些加控制效果的御魂如魍魎魅妖等

鳳凰火就是最強的控制類式神

「惠比壽」

後期強大的奶，基本可以替代瑩草

惠比壽的奶量和他的生命值挂鉤

惠比壽通過插旗來奶人，技能升級之後，還有驅散功能

只要旗不倒，奶就不會斷

注意，鯉魚旗是繼承惠比壽血量的，擋惠比壽生命值很高的時候，鯉魚旗生命值也很恐怖

當對面老爺爺把旗子插出來之後，你是打旗呢?還是打老爺爺呢?

打旗吧，辛辛苦苦打掉了，一轉身他又插一個出來

打惠比壽吧，打掉的血旗子一口就奶回來

所以有一種傳說叫做殺不死的老爺爺

「桃花妖」

奶媽中的一員，具有復活技能

但因為她是單奶並不受歡迎

最近的更新之後加強了她，讓她變成了群奶，從而變得有用起來

桃花本身的生命成長很高，其奶量和生命值呈正比

搭配童男走復活流，在鬥技場上很有用

童男復活全隊，桃花復活童男，無限循環

就問你怕不怕

「海坊主」

其實海坊主對於新手真的很友好

大招三段攻擊，能打能奶

還會自動切換目標，絕不造成奶量溢出

抽卡抽不到的話，可以刷妖氣封印，車很多，而且不像小黑那麼難擠

實在新手福音啊

但是真的不明白為什麼大家都這麼不重視他

包括我自己，也沒有養

大概是因為有更好的式神可以替代和...

醜

吧

就像玩家們說的

弱是一時的，醜是一輩子的

新手期要是抽到他，或者沒有咕咕紅葉絡新婦也很難刷小黑，就考慮刷一隻海坊主先用著吧

「廉鼬&妖琴師」

拉條組雙成員

廉鼬的初始速度是117，比山兔高兩點

不要小看你兩點，我打鬥技經常就輸在兩三點的加速上

但是他的拉條技能是三火，比山兔多費一火

而且技能要升到3級才有拉條效果

和山兔各有優劣，具體用誰要看個人情況了

妖琴師是拉條中初始速度最高的，120點

但妖琴師拉條是單拉，效果和神樂的疾風一樣，立即給予目標一回合

優點是被拉目標可以馬上行動，不會因為本身速度不夠而被插隊，還能給全隊加速

缺點是只能拉一個人

如果山兔速度很難堆過別人，可以考慮雙拉條

給妖琴師堆一速，拉山兔，山兔再拉全隊

或者像我一樣，妖琴師拉主力，主力先殺對面拉條，然後再由己方山兔拉全隊

不過這得建立在對自己主力十分自信的情況下

結界更適用，鬥技因為血量翻倍大家都很皮厚，需要仔細斟酌

SR就寫這麼多啦

其中沒提到的並不代表它是廢卡

相信我，這個遊戲沒有真真意義上的廢卡

沒有養不好的式神，只有養不好式神的陰陽師

沒提到是因為我自己沒研究，而且不推薦新手養

沒想到最後還是沒寫到SSR