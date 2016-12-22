陰陽師單體式神排名 單體式神攻擊計算方法分享。誰才是陰陽師最強的單體式神?今天小編帶來的是陰陽師單體式神攻擊計算與排名!來一起看看吧。

假設全部單體輸出採用六號位暴擊傷害御魂，二四號位選擇攻擊，四件套選擇破勢或者針女，兩件套選擇暴擊。

共：+110%攻擊+486攻擊+89%爆傷+30%暴擊

再假設6個御魂每個位置都可以有7個副屬性點分配到雙爆和攻擊加成，共42點，每一點可以加2.5%暴擊，2.5%攻擊，3.5%爆傷

注：此條件下爆傷在超過315%時收益會低於攻擊

妖刀姬

基礎攻擊：3270 =>7353=3270*224.86%

基礎暴擊：12% 需23個屬性點堆滿暴擊還剩19點

暴擊傷害：150%+89%+19*3.5%=305.5%

技能係數：50%*6*1.2+6*20%*40%=408%

(最高傷害：600% 最低傷害：360%)

(由此可知妖刀姬被動受益約為13.3%)

最終傷害：7353*408%*305.5%=91650.73

目標500防20000血進入競技場時，針女收益約為35%

針女妖刀姬傷害期望：123728.49

針女妖刀姬面對任何血線的式神都能打出較為穩定的高額傷害，而且還有很好的溢出彌補機制，是所有單體輸出中輸出期望最高的式神，比茨木的傷害高28%左右，爆發起來針女和被動觸發次數多的話，甚至可以造成其他輸出兩倍的傷害。由於針女的特點，目標的生命和防禦越高，妖刀姬就越比別的輸出更有優勢。但是遇到地藏像時會比較無力。另外的缺點就是身板太脆了，生命防禦都幾乎是所有式神中最低的(酒吞：???)，脆到和自殘之後的荒川差不多，要是砍猙吸血姬沒砍死的話肯定會被猙反擊一刀剁死的。

茨木童子

基礎攻擊：3216 =>7239.6=3276*225.11%

基礎暴擊：10% 需24個屬性點堆滿暴擊還剩18點

暴擊傷害：150%+89%+18*3.5%=302%

技能係數：263%*1.2=315.6%

最終傷害：7239.6*315.6%*302%=69001.50

在破勢加成下：96602.10

面對低血量目標可以打出高額溢出傷害，壓低敵方其他所有人的血線，在前期更能一拳滅隊，但在後期鬥技中很難打出較高的溢出傷害。秒不了人的茨木真的不如鹹魚。好處是功能性極強可單可群，能帶狗糧能打石巨能打魂十還統治結界突破和前期鬥技，甚至功能性可以跟鳥姐不分上下。

白狼

基礎攻擊：3082 =>6958.2=3082*225.77%

基礎暴擊：40% 需12個屬性點堆滿暴擊還剩30點

暴擊傷害：150%+89%+25*3.5%=326.5% 還剩5點堆攻擊，額外攻擊+12.5%

技能係數：237%*1.2=284.4%

最終傷害：

第一箭: 3082*238.22%*326.5%*284.4%=68174.76

第二箭觸發被動：72350.86(30%幾率)

第二箭傷害期望：69427.59

在破勢加成下：

第一箭：95444.66

第二箭觸發被動：101291.20(30%幾率)收益約為6.1%

第二箭期望：97198.63

擊殺之後拉條60%，配合被動行動後幾率獲得20%暴擊傷害加成，在中後期也可以在短時間內爆發秒掉敵方兩個式神，這隻有白狼能做到。但如果敵方全體的生命都高於白狼的極限傷害的話，白狼就很難發揮了。好處是很好成型，爆傷白狼平民也是很容易做到的，只不過想要把爆傷堆到310%+的話可能比養茨木還難。

荒川之主

基礎攻擊：3002 =>6790.2=3002*226.19%

基礎暴擊：20% 需20個屬性點堆滿暴擊還剩22點

暴擊傷害：150%+89%+22*3.5%=316%

技能係數：132%*(1+20%)*2*1.2=380.16%

最終傷害：81571.05

在破勢加成下：97885.26

不是很受破勢的約束，對於敵方任何血線的式神都能造成高額的傷害，茨木一拳打不死的人，荒川一個大也肯定打不死，但是茨木兩拳打不死的人，可能荒川兩個大就死了。沒有任何連殺以及溢出彌補機制，導致荒川前中期顯得較弱，功能性較差。

首無

基礎攻擊：2894 =>6563.4

基礎暴擊：10%

暴擊傷害：302%

技能係數：206%*1.2=247.2%

最終傷害：48998.67

在破勢加成下：68598.14

目標防禦500時，無視40%防禦相當於增傷50/37.5=1.33

91464.18

目標防禦600時，無視40%防禦相當於增傷1.36

93542.91

目標防禦700時，無視40%防禦相當於增傷1.39

95275.19

目標防禦1000時，無視40%防禦相當於增傷1.44

99086.20

目標防禦500，生命值低於自身時，觸發被動105183.80

被動技能前期可能觸發的較多，後期完全變成了一個吸血的被動，但是前期防禦普遍不高，首無無視防禦的收益比較低，後期pvp傷害沒有什麼優勢，只有被動吸血是唯一的特點。也許可以配合醜時之女觸發被動15%增傷再加雙破勢雙降防打出超高額傷害秒殺對手的肉式神(桃花妖：orz別鬧)。

三尾狐

基礎攻擊：2921=>6620.1

基礎暴擊：10%

暴擊傷害：302%

技能係數：第一回合264%*1.14=300.96%

第二回合264%*1.14+60%=360.96%

第三回合264%*1.14+60%*2=420.96%

第四回合之後264%*1.14+60%*3=480.96%

最終傷害：

第一次攻擊某目標造成的即時傷害：60170.04

第一次攻擊某目標后每輪傷害：72165.66

連續攻擊相同目標兩次后每輪傷害：84161.28

連續攻擊相同目標三次以上后每輪傷害：96156.90

面對500防禦20000血量目標，針女傷害期望為6000，相當於減傷前傷害16000

針女三尾狐傷害：

第一次攻擊某目標造成的即時傷害：76170.04

第一次攻擊某目標后每輪傷害：88165.66

連續攻擊相同目標兩次后每輪傷害：100161.27

連續攻擊相同目標三次以上后每輪傷害：112156.90

可以看出，連續攻擊相同目標兩次以上之後，才能對其造成高於其他單體輸出的傷害，而且就算是給目標疊了9層buff，也不能超過妖刀姬的傷害，可能在針對極肉式神時比較有優勢

骨女

攻擊：2948 =>6676.8 ，5層被動7413.8

爆傷：302%

技能係數：

69%*3*1.2=248.4%

傷害：50087.22 ，5層被動55615.96

三段傷害，針女增傷約為16000，下面數據右側是計算了針女御魂的傷害

目標防禦500時，無視40%防禦相當於增傷1.33

73969.22 89969.22

目標防禦600時，無視40%防禦相當於增傷1.36

75637.70 91637.70

目標防禦700時，無視40%防禦相當於增傷1.39

77306.18 93306.18

目標防禦1000時，無視40%防禦相當於增傷1.44

80086.98 96086.98

可以看出，骨女在有5層攻擊buff時的傷害還是略低於其他單體，不過4層被動就能復活使得她生存能力更好，但是本身比較脆的身板(六星滿級基礎生命不足10000)很難保證4層被動，御魂帶生命值，作為後手半肉輸出來用可能比較好。

後手單體輸出：

酒吞童子

攻擊：3136 =>7071.6

爆傷：302%

技能係數：125%

最終傷害：

無酒氣：26695.29

一層酒氣：53390.58

兩層酒氣：80085.87

三層酒氣：106781.16

滿酒氣：133476.45

(可見無四件套增傷的滿酒氣酒吞傷害略高於針女妖刀姬，高7.9%)

針女酒吞滿酒氣傷害：

5*5000*40%/0.375+133476.45=160143.12

可知滿酒氣時針女收益約為19.98%

(針女滿酒氣酒吞傷害比針女妖刀姬高29.43%)

吸血姬

攻擊：3002 =>6790.2

爆傷：302%

技能係數：120%*1.25=150%

滿血傷害：150% 30759.61 43063.45

90%血量：210% 43063.45 60288.83

80%血量：270% 55367.29 77514.21

70%血量：330% 67671.13 94739.58

60%血量：390% 79974.98 111964.97

50%血量：450% 92278.82 129190.35

40%血量：510% 104582.66 146415.72

30%血量：570% 116886.51 163641.11

20%血量：630% 129190.36 180866.50

10%血量：690% 141494.21 198091.89

傷害上限：750% 153798.05 215317.27

*表中最右邊一列是使用破勢御魂的吸血姬傷害

酒吞童子和吸血姬是典型的後手輸出，我之前沒有寫他們兩個是因為後手輸出御魂常常選擇一個甚至兩個生命加成來保證生存，討論純輸出的酒吞吸血姬意義不大。

但也並不是毫無意義，地藏像的改動和椒圖地位的上升使得後手純輸出成為可能。想像一下，對面看到你酒吞椒圖覺得酒吞應該堆了肉，先打了你的其他人，後來發現你的針女酒吞打一下一萬三，打五下什麼都沒了。或者是純輸出破勢吸血姬，被一拳秒了，但是又復活起來一刀一個，都是很強的。

純輸出酒吞一般來說最好選擇輪入道，穩定20%的收益，還可以加快疊豆速度，但鳴屋如果觸發率很高的話當然是最佳選擇。針女收益在20%左右，也可以備選，打肉的收益會高一些。

吸血姬一般來講猙肯定比破勢好用，骰子鬼個人感覺這版本不如高抵抗猙，當然，純輸出的吸血姬，破勢確實是很好的選擇，帶破勢60%血量跟不帶破勢30%血量的傷害差不多，配合桃花妖童男，打爆發，復活起來只要低於60%血量，就比其他任何單體輸出的傷害都要高了。

酒吞跟吸血姬對比的話，酒吞的傷害明顯更勝一籌，滿酒氣時的傷害，吸血姬要達到百分之十幾的血量才能追得上，但是吸血姬的猙反擊是全額傷害，而酒吞只有一下，所以吸血姬是反擊流最優輸出，另外雨女克制酒吞這個是一點辦法也沒有的。

提高生存能力

下面算一下防禦血量在多少時可以防止秒殺：

不考慮防禦，單體式神的極限傷害為10萬左右

在400防禦情況下，大於17143的血量

在500防禦情況下，大於15000的血量

在600防禦情況下，大於13333的血量在競技場中可不被秒殺

一般目標的防禦和生命：

六星純輸出

防禦：500

生命：13000，競技場32500

減傷比：500/(500+300)=62.5%

競技場有效生命值：86666.67，上文中任何一個單體輸出都能秒掉

六星半肉輸出/六星控制

防禦：500

生命：20000，競技場50000

減傷比：62.5%

競技場有效生命值：133333，

這個屬性在晴明上滅或者縛和拉條增傷情況下很危險，清明不增傷的話基本安全。

針女妖刀姬期望傷害：91650.73*(1-62.5%)+6*40%*5000=46369.02

可知在沒有任何增傷的情況下，妖刀姬觸發四次針女能秒掉，其他輸出無法秒掉。