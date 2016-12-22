陰陽師桃花妖吸血姬御魂怎麼搭配 暴擊有沒有用北京新浪網 (2016-12-22 18:23)
陰陽師桃花妖吸血姬御魂怎麼搭配 暴擊有沒有用?《陰陽師》手游中，每一個技能效果也都與該式神的性格和經歷息息相關，《陰陽師》對人物細節的塑造讓每一個式神都變得獨一無二不可替代，本文為陰陽師桃花妖御魂、吸血姬、鎮墓獸骨女提供技能和御魂搭配上的一些解析。
桃花妖
桃花妖的技能為「花舞」、「花之馨息」和「桃華灼灼」。其中，「花舞」為普通攻擊，無特點，滿級可造成桃花妖攻擊的125%傷害。「桃華灼灼」是復活技能，滿級后可復活目標併為其回復桃花妖生命上限的24%血，且只需要2回合的冷卻時間，該技能使桃花妖成為了《陰陽師》手游中唯一一個有復活技能的治療式神。
合理搭配御魂 重視暴擊收益
通過對技能的分析，我們可以看到，「魑魅之卷」版本更新后的桃花妖堆暴擊的收益較之前更大，同時自身生命上限也決定了其回血質量的高低，因此在為其搭配御魂時可著重考慮暴擊和生命兩個屬性。
鎮墓獸骨女
傷害收益
17章困難初始傷害穩定20000，被動30%攻擊力加成(鬥雞對面有群攻或集火骨女時沒有慢熱問題)，續命狀態下鎮墓獸60%暴擊傷害加成，傷害差不多能達到30000以上
復活回血(意外之喜)
先說一下陰陽師遊戲的復活機制，和童男獻祭一樣，骨女復活回的血等同於奶，既然是奶就是可以暴擊的(划重點，感興趣的人可以測試一下暴擊童男)
骨女復活回血可以暴擊!
骨女復活回血可以暴擊!
骨女復活回血可以暴擊!
在鎮墓獸60%暴擊傷害的加成下，骨女復活直接半血，土豪應該是能堆到復活直接滿血的吧(ω)手動滑稽。這點九命貓同理，那個練了六星九命貓的兄弟可以試試。
陣容搭配
兩個思路
①主動輸出(拉條/神樂/琴師)
目的是刷新骨女復活被動回合
②被動反擊(桃花/跳跳哥哥/童男)
吸血姬
陰陽師吸血姬反擊流鬥技陣容推薦，吸血姬椒圖好基友。
陰陽師吸血姬反擊流陣容及御魂推薦：
5星姑獲鳥，針女+暴擊2件套 24位攻擊加成，6號位暴擊;
5星吸血姬，猙+暴擊2件套，24攻擊加成，6號暴擊;
5星犬神，3套15%暴擊套裝，2速度，4攻擊加成，6號位爆傷;
4星兵俑，地藏+血量2件套，2速度，4命中，6血量;
4星椒圖，火靈+血量2件套，2速度，46血量(6號位可以嘗試暴擊，提高回復血量);
晴明：罩子、減傷;
兵俑1速，椒圖2速，犬神3速，4晴明，56隨意
起手兵俑嘲諷-椒圖拉鏈-犬神平A開啟被動-晴明減傷-鳥平A-吸血姬平A。
這個套路看起來似乎不咋地，但是實操就不一樣了。我說說這個套路的特別之處：
因為椒圖的鏈接存在，在每一次受到傷害時，所有傷害都會平分給每個角色。換句話說每一次都會觸發犬神的反擊。當對方攻擊一次時，會觸發犬神的反擊，可能觸發吸血姬的猙效果，而前兩者可能會觸發姑獲鳥的追擊。換句話說當對方攻擊一次時，可能受到我們這邊1~4次的攻擊。
面對鳥或天狗的多段攻擊，猙可以觸發2次，那就是1~5次的攻擊。運氣好的話，對面的DPS不死即殘。
概率如下：假設條件在犬神攻擊后：犬神反擊概率100%，猙反擊概率35%，姑獲鳥30%，除去犬神必反的一次外，其餘一次都不反擊的概率：65%*60%*60%=23.4%。也就是說只有不到1/4的概率才反擊一次(犬神反擊)。
所以為什麼鳥和吸血姬都不堆速度，也不需要火。原因就是全靠反擊追擊來輸出，基本不需要火，只需要椒圖帶個火靈確保第一回合有足夠的火嘲諷+拉鏈。
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