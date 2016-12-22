陰陽師平民獲得SSR方法一覽 SSR式神獲得方法匯總

《陰陽師》擁有近百種造型各異、個性鮮明的式神，按稀有程度分為N、R、SR、SSR四類，對於許多玩家來說，集齊所有式神從而將遊戲中的式神繪卷全部點亮，是他們玩這款遊戲的一大動力。除了大家最熟悉的畫符召喚，《陰陽師》遊戲中其實還有多種途徑可以獲得式神，本文為大家總結了獲得式神的N種方法，幫助各位小夥伴開拓思路，早日擁有心儀式神。

【玄不救非氪不改命之抽卡篇】

1.系統掉落神秘的符咒：每周分享式神繪卷或召喚結果后可獲得神秘的符咒*1;通關探索副本有概率掉落裝有神秘的符咒的寶箱;結界突破、御魂副本、覺醒副本、妖怪退治等任務的獎勵中有概率掉落神秘的符咒;每日簽到有概率掉落神秘的符咒，簽到周期必得;寮辦維護、節假日、新服開啟等回饋禮。2.使用勾玉召喚式神。3.商店購買符咒禮包、勾玉。4.參與結界突破、妖怪退治、祈願贈予、協同鬥技等活動獲得寮徽，可在勳章商店兌換破碎的符咒，有概率獲得R式神。

【孜孜不倦肝帝專屬之碎片篇】

1.進入地圖尋找鬼王，組隊完成擊殺，有概率獲得式神碎片。該方式好友共享副本和次數，冷卻時間為4小時。2.通關探索副本，有概率發現妖氣封印副本(海坊主、二口女、骨女、跳跳哥哥、鬼使黑、椒圖、餓鬼)，組隊完成擊殺，有概率獲得若干對應式神碎片(也可在組隊-妖氣封印頻道自由加入別人的隊伍)。3.使用式神挑戰券挑戰妖怪發現中的妖怪，有概率獲得若干對應式神碎片。挑戰後有概率觸髮式神碎片副本，挑戰一次消耗6體力，持續時間一小時，該方式寮友與好友共享。4.參與鬥技獲得榮譽，在商店中兌換SSR兩面佛碎片，每周可兌換10片。5.完成懸賞封印，有概率獲得式神碎片。6.陰陽寮祈願，每日可祈求1片SSR碎片或2片SR碎片或3片R碎片。7.參與百鬼夜行。福豆擲中鬼王則碎片翻倍，好友之間可以互相邀請並共享一部分獎勵。

【狗糧充裕一擲千卡之返魂篇】

12月14日，《陰陽師》推出了神龕商店，等級大於15級的陰陽師們可以選擇將式神放進神龕進行返魂從而獲得御札，使用御札可兌換神龕商店中的上架式神和稀有道具。SSR式神返魂獲得750御札(注：兩面佛返魂獲得500御札)，SR式神返魂獲得100御札(注：妖氣封印、式神挑戰中可獲得碎片的式神返魂獲得5御札)，N卡式神不可返魂，被返魂的式神無法還原。第一期神龕商店可兌換的上架貨品有SSR式神一目連(價值6000御札)，八百比丘尼蒼之雀羽皮膚(價值4500御札)以及御行達摩(價值1500御札)，每種式神和道具均限購一次。對於持有大量多餘式神的玩家來說，神龕商店的推出無疑是一個重磅福利，進一步豐富了式神的獲得方式，同時也給了廣大玩家一個擁有SSR的機會。

總而言之，在《陰陽師》手游中，玩家可通過符咒抽卡、碎片收集以及式神返魂等三大方式獲得式神，其中符咒和碎片有多種途徑可以獲得。各位沉迷集卡無法自拔的小夥伴可以充分探索遊戲玩法，下一個SSR也許就近在咫尺