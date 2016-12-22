日前，由ChinaJoy主辦方漢威公司、移動遊戲企業家聯盟（MGEA）、中國VR/AR娛樂產業聯盟（VREIA）聯合主辦的2016年度優秀遊戲評選落幕，獲獎結果出爐。經過兩個月激烈角逐，小沃科技及旗下產品在百家廠商、500多款遊戲產品中脫穎而出，三度蟬聯「最具影響力移動遊戲渠道商」獎項，獨代發行的橫版冒險遊戲《倒霉熊奇幻大冒險》榮獲「玩家最喜愛的移動單機遊戲」獎項。

素有遊戲業內「奧斯卡」之稱的金翎獎至今已舉辦至第十一屆，在這屆評選中，參評者不僅有玩家們耳熟能詳的熱門巨作，也不乏眾多有接棒之勢的新鮮血液，基本囊括了各大主流遊戲企業的明星產品。數百萬玩家以高漲熱情參與評選，投選出心目中最喜愛的遊戲作品。

小沃科技作為運營商能力與互聯網發展的融合者，持續打造基於大數據精準營銷的應用分發平台、以泛娛樂為核心的內容聚合平台以及跨接運營商和移動互聯網的能力開放平台，構建強大的運營商互聯網生態圈。在渠道分發方面，小沃科技基於海量用戶行為大數據和豐富的用戶標籤，實現精準的遊戲推薦；更以開放的姿態為遊戲廠商賦能，助力產業發展，推動形成健康綠色的手游生態。

在泛娛樂戰略發展方面，小沃科技今年獨代發行的正版IP授權遊戲《倒霉熊奇幻大冒險》取得了市場與用戶的雙重認可。《倒霉熊奇幻大冒險》是一款橫版冒險休閑手游，遵循了原倒霉熊故事劇情發展，擁有萌趣清新的遊戲風格、好玩豐富的格鬥技能、驚險刺激的過關模式，深受用戶喜愛。上線首月導入新用戶400萬，次日留存率達到40%，累計收入流水2500萬元，「玩家最喜愛」之稱實至名歸。

據悉，2016金翎獎盛大頒獎典禮將於2016年12月28日在廈門召開，更多精彩，敬請關注。