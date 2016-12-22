陰陽師免費藍符獲取大全 陰陽師藍符獲取方式匯總。在陰陽師手游中藍符是一項比較珍貴的道具，俗稱偷渡券，主要的獲取方式為充值，那麼平民玩家應該怎麼獲得藍符呢?陰陽師手游中怎麼獲得免費藍符?接下來就跟小編一起來看看吧!

方式一、榮譽兌換

榮譽點是通過鬥技獲得的，因為即使投降都有積分，所以玩家一定要打。並且分段越高所能獲得的榮譽點上限越高。每周想要兌換藍符的話，至少需要 1600 積分(三段)。

方式二、勳章兌換

勳章主要則是寮突破和個人突破獲得，一般陰陽寮都會開啟勳章增加的 Buff，所以根本不用擔心勳章不夠，只要玩家勤快點，湊出 700 勳章兌換藍符和黑達摩是綽綽有餘。

方式三、式神繪卷分享

玩家每周都可以通過分享式神繪卷獲得一個藍符，這個十分輕鬆，只要記得就能輕鬆獲得。

方式四、勾玉購買

推薦玩家可以將存下來的勾玉兌換兌換符咒禮包，這樣可以直接兌換 11 個藍符和金幣，推薦有存勾玉的玩家可以去購買符咒禮包。