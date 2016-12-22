王者榮耀KPL職業聯賽中，嬴政自從被開發出來后，就深受眾多職業選手的喜愛，而作為KPL首屆冠軍得主仙閣的MVP辰鬼來說，各是鍾愛。為此小編就為大家帶來了辰鬼的嬴政出裝。

法穿鞋、殘酷面具、迴響之杖、博學者的憤怒、賢者之書、法穿杖

小編點評：

嬴政是辰鬼的法師招牌英雄之一，由於他時長轉換ADC和APC之劍，所以非常懂得如何在團戰中找到最佳的輸出位置。而他的出裝也詮釋了這一點。無論是前期還是後期，爆發力都十足，不懼任何英雄。