王者榮耀嬴政KPL職業出裝北京新浪網 (2016-12-22 18:35)
王者榮耀KPL職業聯賽中，嬴政自從被開發出來后，就深受眾多職業選手的喜愛，而作為KPL首屆冠軍得主仙閣的MVP辰鬼來說，各是鍾愛。為此小編就為大家帶來了辰鬼的嬴政出裝。
法穿鞋、殘酷面具、迴響之杖、博學者的憤怒、賢者之書、法穿杖
小編點評：
嬴政是辰鬼的法師招牌英雄之一，由於他時長轉換ADC和APC之劍，所以非常懂得如何在團戰中找到最佳的輸出位置。而他的出裝也詮釋了這一點。無論是前期還是後期，爆發力都十足，不懼任何英雄。
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