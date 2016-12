▲郭修彧(左)個性較悲觀,曾被質疑患有自閉症,平時把師姊戴佩妮作為傾訴心情的對象。(圖/妮樂佛提供,2016.12.22)

大馬新人歌手郭修彧今(22)舉辦《抽象圖》發片記者會,身為師姊的戴佩妮以「護身符」之姿到場讓女弟子心安,之前郭修彧比賽時的評審光良也現身送禮,郭修彧一看到光良驚喜大喊:「老師!」光良聽了馬上回:「請把『老』字拿掉!」

郭修彧3年前幫玩團的朋友擔任比賽的主唱,得到冠軍,被當時在場觀賽的戴佩妮一眼相中,聊了3天就決定隨戴佩妮遠走,回想這一切過程,郭修彧直說:「我真的很幸運。」戴佩妮不只是前輩,也是她在台灣的依靠,郭修彧暱稱戴佩妮「姊姊」,表示每次有悲觀的情緒湧上心頭,戴佩妮都會悉心開導、安慰她,郭修彧每天也都會和戴佩妮閒聊日常瑣事,連「拉肚子」也要報備一下。

與專輯同名的主打歌《抽象圖》是郭修彧寫給患有自閉症的大哥,她透露爸爸曾懷疑她和大哥有相同的病狀,但她覺得沒有,也不認為需要就診,自己只是個性悲觀,常有負面情緒、容易想太多。不過,她會藉著枕頭摀住臉大叫來發洩情緒,喊完之後會萌生創作靈感,寫出好歌,就像主打歌的歌詞寫到:「I need to extricate myself from the pain」,她珍惜這樣的情緒。

▲ 郭修彧《抽象圖》記者會,光良到場祝賀。(圖/記者陳明安攝,2016.12.22)