郭修彧撇自閉不就醫 「拉肚子」報備師姊戴佩妮NOWnews今日新聞 (2016-12-22 19:02)
大馬新人歌手郭修彧今（22）舉辦《抽象圖》發片記者會，身為師姊的戴佩妮以「護身符」之姿到場讓女弟子心安，之前郭修彧比賽時的評審光良也現身送禮，郭修彧一看到光良驚喜大喊：「老師！」光良聽了馬上回：「請把『老』字拿掉！」
郭修彧3年前幫玩團的朋友擔任比賽的主唱，得到冠軍，被當時在場觀賽的戴佩妮一眼相中，聊了3天就決定隨戴佩妮遠走，回想這一切過程，郭修彧直說：「我真的很幸運。」戴佩妮不只是前輩，也是她在台灣的依靠，郭修彧暱稱戴佩妮「姊姊」，表示每次有悲觀的情緒湧上心頭，戴佩妮都會悉心開導、安慰她，郭修彧每天也都會和戴佩妮閒聊日常瑣事，連「拉肚子」也要報備一下。
與專輯同名的主打歌《抽象圖》是郭修彧寫給患有自閉症的大哥，她透露爸爸曾懷疑她和大哥有相同的病狀，但她覺得沒有，也不認為需要就診，自己只是個性悲觀，常有負面情緒、容易想太多。不過，她會藉著枕頭摀住臉大叫來發洩情緒，喊完之後會萌生創作靈感，寫出好歌，就像主打歌的歌詞寫到：「I need to extricate myself from the pain」，她珍惜這樣的情緒。
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