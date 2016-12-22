▲。（圖／華視提供，2016.12.22）

華視今（22日）舉辦第23屆第3次董事會決選新任總經理，而新任總經理，將由映畫製作公司的董事長郭建宏獲半數接任，當選後的郭建宏則表示「要接下華視這個重擔，身上背負著很大的壓力與期待，與董事們達成共識，希望能幫助華視走向好的未來，帶領華視逆轉勝」。

事實上，今年5月華視節目《華視天王豬哥秀》無預警停播，上任華視總經理王麟祥，當時則稱豬哥亮因忙於拍電影，且《豬哥秀》也無存檔，因此雙方已達成共識，說停播是「很健康的決定」，但郭建宏卻說《豬哥秀》還有集數存檔未播，害得映畫虧損不少氣得怒告華視，如今兩人位置交換，叫人看得霧煞煞。

▲華視新任總經理郭建宏。（圖／華視提供，2016.12.22）

郭建宏為台灣知名的節目製作人，在傳播界有「電視皇帝」之稱，他曾策劃、製作過許多綜藝節目，知名則有《鑽石舞台》、《百戰百勝》、《金曲龍虎榜》、《快樂星期天》；而戲劇方面也有極大貢獻，像《愛》、《舊情綿綿》、《緣》、《愛上總經理》都是膾炙人口的戲劇，也曾是不少人回憶中美好且經典的電視劇。