中方回應「是否對美國無人潛航器進行過拆解檢查」北京新浪網 (2016-12-22 19:27)
中新網12月22日電 據外交部網站消息，中國外交部發言人華春瑩今日回應「中方是否對美國無人潛航器進行過拆解檢查？」時表示，中美雙方已經通過兩軍通暢渠道妥善解決了這個問題。事實和過程簡單明了，沒有必要對此做過多猜測解讀。
在今日的外交部例行記者會上，有記者問：中方是否對美國無人潛航器進行過拆解檢查？中方截獲該裝置是屬於現場誤操作，還是高層授意？
華春瑩表示，關於美國無人潛航器相關問題，我已經回答了記者十多個問題。中美雙方已經通過兩軍通暢渠道妥善解決了這個問題。
華春瑩指出，你應該仔細去閱讀一下中國國防部發言人有關答問。當時中國海軍在有關海域發現了這個不明裝置，為了防止它對過往船舶的航行安全和人員安全產生危害，中方救生船本著負責任和專業的態度，對該裝置進行了識別查證。經核查確認是屬於美國的之後，雙方經過友好協商通過適當方式歸還。
「事實和過程簡單明了，沒有必要對此做過多猜測解讀。」華春瑩說。
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