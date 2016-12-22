諸羅山盃／左右護法壓陣 福島志在奪冠NOWnews今日新聞 (2016-12-22 19:14)
日本福島在關懷杯第六天的比賽連續擊退JBS選拔和日本仙台，殺進到四強，其中銅牆鐵壁般的壓制能力是關鍵，而這一切都要歸功於他們的「左右護法」前田陸以及吉田明永。
前田陸在昨天以及今早分別出戰北勢國小和JBS選拔，一場投出完封、另一場則是6局失2分，表現相當出色。而吉田明永則是擔任關鍵八強戰的先發，也對仙台投出完封，帶領球隊進入四強。
總教練門馬一弘在賽後也特別點名2位投手，表示他們是球隊能一路過關斬將的關鍵，由於球隊打擊不強，因此如何將比賽控制在低比分就很重要。
而感情相當好的兩人，各自有喜歡的偶像，前田欣賞的是全民偶像大谷翔平，而吉田則是喜歡三振能力驚人的田中將大，不過就算蘿蔔青菜各有所好，兩人表示共同的目標就是準備好明天上場的準備，幫助球隊拿下冠軍。
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