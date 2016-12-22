中新網12月22日電 據俄羅斯媒體報導，俄總統弗拉基米爾？普京22日出席犧牲的俄駐土大使安德烈？卡爾洛夫的告別儀式，該儀式在俄外交部舉行。

普京追授卡爾洛夫俄羅斯英雄稱號。普京本人與卡爾洛夫熟識，普京稱他為傑出的外交官，儒雅而善良的人。

為了出席悼念活動，俄總統已把早前定在該日的大型新聞發佈會改期。

針對俄羅斯大使安德烈？卡爾洛夫的武裝襲擊發生於12月19日在安卡拉的攝影展開幕式上。活動期間，罪犯在俄大使背後向他進行了射擊，導致受致命傷。據目擊者稱，殺手進入舉辦展覽的房間，他身著西裝與領帶被當作為大使的安保人員。警方最終將其擊斃。

俄外交部稱此事為恐怖襲擊。俄偵委就「國際恐怖主義行為致人死亡」法律條例刑事立案。