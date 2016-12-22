中新網12月22日電 據日本媒體報導，為防止吸入他人二手煙的被動吸煙，日本厚生勞動省計劃向明年的例行國會提交《健康增進法》修正案。修正案將提出禁止在多人使用的設施內吸煙，對於違反知事勸告及命令的情況，將對吸煙者及設施管理者適用罰則。

修正案將根據設施用途區分禁止吸煙的範圍。學校、醫院等兒童及患者尤其容易遭受被動吸煙危害的場所將全面禁煙。

諸如政府辦公樓等使用者無法選擇其他設施的情況，建築物內部也將全面禁煙。而像餐館、酒店等使用者可以選擇的設施將規定室內禁煙，但允許設置吸煙室。吸煙室的設置必須由知事等指定。

修正案將提出，設施管理者有明示禁煙和在禁煙場所制止吸煙者的義務。

現行的《健康增進法》僅規定學校、醫院、商場、政府辦公樓等設施的管理者應努力防止被動吸煙。為迎接2020年東京奧運會和殘奧會，厚勞省打算加強這方面的工作。但煙草業和餐飲業以「做不成生意」為由對此表示反對，相關協商仍將繼續。