新京報快訊(記者吳為)新華社22日發佈消息稱，中德兩國研究人員已破解了北京及華北地區霧霾最主要組分硫酸鹽的形成之謎，表示硫酸鹽是重污染形成的主要驅動因素，因此優先降低氮氧化物的排放可能有助大幅降低霧霾中的硫酸鹽污染水平。

對此，有環保專家表示，在重污染天氣下，硝酸鹽的比重和增速都超過硫酸鹽，而北京對氮氧化物的排放控制已經十分嚴格。

研究人員：現階段應優先加大氮氧化物減排力度

清華大學賀克斌院士、張強教授、鄭光潔博士和德國馬克斯·普朗克化學研究所的程雅芳教授、烏爾里希·珀施爾教授、蘇杭教授等人在新一期美國《科學進展》雜誌上報告說，他們運用外場觀測、模型模擬及理論計算等手段發現，在北京及華北地區霧霾期間，硫酸鹽主要是由二氧化硫和二氧化氮溶於空氣中的「顆粒物結合水」，在中國北方地區特有的偏中性環境下迅速反應生成。

相關研究人員表示，高二氧化硫主要來自燃煤電廠，高二氧化氮主要來自電廠和機動車等，而起到中和作用的鹼性物質氨、礦物粉塵等則來自農業、工業污染、揚塵等其他來源。這些不同的污染源在我國同時以高強度排放，導致硫酸鹽以特有的化學生成路徑迅速生成，這也是重度霧霾期間顆粒物濃度迅速增長的主要原因之一。

研究人員指出，這更加表明了多污染物協同減排的重要性，尤其是現階段應優先加大氮氧化物減排力度。之前雖然知道需要減排，但是如果無法弄清重霾污染形成的關鍵化學機制，也就無法準確評估如何減排最有效、最科學。不科學減排可能導致嚴重後果，可能花了很多人力物力，但收效甚微。

環保專家：北京二氧化硫排放量已經很少

對於這份研究報告的結論，國家城市環境污染控制技術研究中心研究員彭應登表示，華北地區和北京本地的情況還須加以區分。

「北京的二氧化硫在空氣中的濃度已經很低，已經達標10年了，這個結論對北京可能不太適合。」彭應登說，在北京，二氧化硫不是首要污染物，特別是在重污染時並不是太高。而對於河北、河南、山西、山東等大部分地區，報告提示的霧霾成因結論是合適的。這些地區空氣中的二氧化硫濃度值還很高，排放量基數也比較高。在這些地區，應該加大力度減少氮氧化物。

彭應登表示，在重污染髮生時，本地污染仍然佔70%的比例，從局地控制污染的策略看，北京市已經採取了燃氣鍋爐低氮改造、控制機動車排放等措施。「目前北京的年用煤量不到1100萬噸，僅為河北的二十分之一。二氧化硫的排放量已經很少，排放比較厲害的也只有農村地區的散煤排放。」

彭應登說，針對該研究報告，北京市還沒有調整目前減排措施的必要。

編輯：湯陽 劉喆？？校對：郭利琴