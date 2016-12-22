？？？ 中青在線北京12月22日電（中國青年報·中青在線記者 潘圓）在今天開幕的「NBP新商業交易節」上，著名歌手林依輪分享了創業的經歷。談到自己今年推出的飯爺辣醬品牌，林依輪把這稱為消費升級，升級味蕾，並借用「姐喝的不是酒，是寂寞」這句流行語說，「哥賣的不是醬，是生活。」

？？？？歌手出身的林依輪一直在跨界發展，做過歌手、廚師、主持人等多種工作，一直號稱是「歌手裡飯做得最好的，廚子里最會投資的」。林依輪強調自己是個熱愛生活的人，而美食顯然是生活品質的一部分。他說，最開始做菜，是因為在外面吃飯應酬往往要喝酒，而自己酒量不行，於是就請朋友到家吃飯。久而久之，廚藝越來越好。朋友們都喜歡他做的菜。後來想，為什麼不利用這方面的特長，做點什麼？

？？？？飯爺辣醬自今年創立以來已經獲得兩輪超過1億元融資，估值近4億元。林依輪在創業上也收穫很多。他說，經常有人說資本寒冬，但其實根本不是那麼回事兒，是投資人更精明了。那種以為搞幾個創業PPT就會有大量投資人找過來的時代，早就過去了。他體會，創業者不要老想著迎合投資人需要，而是更多地想想產品要賣給誰、怎麼為人家服務，只有你被用戶真正需要了，在市場上佔住腳，投資人才會找上門來。

？？？？林依輪是最早嘗試直播的藝人之一。他說，最開始公司問他想不想直播時，他拒絕了，認為那是網紅的事兒，而自己不是網紅。後來為了賣產品，才同意上直播。今年5月，他第一次直播，1小時就有20多萬人在線觀看，飯爺辣醬品牌也推廣得很快。此後有了第二次、第三次直播。但當再有人找到他，說產品還有一部分庫存，能否再做一次直播時，他堅決拒絕了：「一定不能把直播做成直銷或者銷售平台」，直播雖然直接帶動銷售，但只是輔助你，你真正要做的還是自己的渠道。

？？？？之後，林依輪又開始嘗試中秋賣月餅禮盒。辣醬和月餅，這兩者看起來毫不相關。但林依輪說，之所以想到賣月餅，是因為自己是中國茶文化的推廣大使，賣茶點是一種嘗試，而且只靠一款辣醬很難支撐一個品牌。他認為，許多事情，創業者要敢於走出去，這樣才能有更多創新的發展，也才能吸引更多合作夥伴。「你跨出了這一步，別人看到了會願意跟你一塊玩兒，不要整天悶在家裡想著賣自己的那點東西。」

？？？？據悉，由盛景網聯主辦的「NBP新商業交易節」為期兩天，來自全國的2000餘位企業家/董事長參與本次活動，其目的是創造企業家之間直接交流、售賣商機的平台，降低交易成本。NBP是「只有新商人，才有新商機」（New Business People, New Business Possibility）的縮寫。