12月22日，湖南省糧食局舉行2016年局直系統「微黨課」比賽決賽。

決賽現場，19名參賽選手結合工作實際，結合身邊人、身邊事講述自己的學習體會。

紅網長沙12月22日訊（時刻新聞記者 湯琴 通訊員 莫煥強）「我們『糧食人』不僅肩負著確保國家糧食安全的重任，還肩負著『抓收購、保供給、強產業、嚴監管』的行業使命，就更應該有一顆奉獻進取之心，更應發揚多講奉獻的優良作風！」12月22日，湖南省糧食局舉行2016年局直系統「微黨課」比賽，由機關各黨支部和局直各單位（黨委）支部推選的19名黨員參加比賽決賽。經過激烈角逐，來自機關調控與統計處的陶璐最終獲得了比賽冠軍。

湖南省糧食局黨組成員、紀檢組長彭利萍，湖南省糧食局黨組成員、副局長周輝，湖南省糧食局副巡視員田力民現場觀看了比賽併為獲獎選手頒獎。

比賽現場，選手們圍繞「學黨章黨規、學系列講話、做合格黨員」為主題，結合糧食工作實際和自身實際，用身邊人、身邊事，講述自己對黨章黨規的學習體會，對習近平總書記系列重要講話的理解感悟，以及如何做一名新時期「四講四有」合格黨員的深刻理解。

在19名選手中，來自湖南省直屬糧食企業生產經營指導辦公室的黃培根，今年已有五十歲了，他結合自身的生活和工作實際，講述了自己31年黨齡最大的感悟，便是時刻記住自己是共產黨員的宗旨，贏得了在場黨員、幹部的共鳴。而來自調控與統計處的陶璐，運用小事例闡述大道理，語言精練，以飽滿的激情和深刻的解讀贏得了現場黨員、幹部的陣陣喝彩。

開展「微黨課」競賽活動是落實「三會一課」制度、創新黨員教育形式、激發黨員自我教育意識，拓展黨員相互教育的載體和有效途徑。為進一步深化「兩學一做」學習教育，紮實推進「微黨課」活動開展，湖南省糧食局在局直系統廣泛開展了「兩學一做」學習教育微型黨課比賽。比賽歷時4個多月，湖南省糧食局各黨委（支部）積极參與並開展了豐富的「微黨課」輪講活動，這有效引導和激發了廣大黨員幹部進一步提振幹事創業的精氣神。