紅網長沙12月22日訊（通訊員 陳凡軍 記者 楊淑華）12月22日，「湖南移動精準扶貧系統暨古丈毛尖電商扶貧活動」啟動儀式在長沙舉行。

在省政府發展研究中心的指導幫助下，湖南移動將先進的信息技術，融入到當前的精準扶貧工作中，用大數據提升精準扶貧的管理水平，自主開發建設了「精準扶貧系統平台」，並已在湘西土家族苗族自治州古丈縣開展了精準扶貧系統試點工作，目前，該試點工作已順利完成，系統運行穩定，極大提高了幫扶幹部的精準扶貧工作效率，實現了對貧困人口和扶貧工作者的精準分析、精準管理、精準服務。

本次古丈毛尖電商扶貧活動是基於湖南移動自主開發的「精準扶貧系統平台」，通過政企攜手，並利用湖南移動的網上商城渠道，共同解決山區貧困家庭農特產品「賣難」問題，助力實現貧困戶脫貧增收而進行的一次有益的嘗試。

「精準扶貧系統平台」是通過互聯網+、雲計算、大數據等先進技術開發的精準扶貧綜合信息化服務平台。該平台針對我省扶貧工作中存在的數據不精準、信息傳送不及時、隊伍管理不精細等難點和痛點問題，開發「村情村貌」「新聞公告」「項目台賬」「工作彙報」「貧困戶管理」「案例中心」「到村簽到」「工作記錄」等核心功能體系，服務於黨政領導、各層級扶貧管理人員、一線扶貧隊伍等不同層面用戶，實現扶貧對象精準、因村派人精準、項目安排精準、資金使用精準、措施到位精準、脫貧成效精準，推動扶貧工作由粗放管理向精準管理轉變。目前，該平台已在自治州古丈縣進行試點使用，共錄入貧困戶11982戶40765人，管理第一書記383人，幫扶幹部2353人，全面覆蓋古丈縣扶貧工作。

這些年來，湖南移動紮實推進村通工程建設，累計投資34.8億元，開通4200多個村通基站，實現全省5300餘個自然村、4700多個行政村通信覆蓋。在農村地區大力組建鄉鎮集團網，推廣家庭寬頻、集團短號、手機郵箱、集團彩鈴等各種信息化產品，建立了基於移動通信網路的農村信息服務平台，方便廣大農民獲取農業、氣象、就業和科技服務等方面的信息，為農民脫貧致富提供有力支撐。2016年，湖南移動積極改善偏遠地區的通信和信息化，在自治州承擔579個行政村的通寬頻建設任務，總投資8151萬元，目前已施工完成222個行政村建設、開通57個。

精準扶貧系統的應用，為湘西自治州脫貧攻堅工作插上了「互聯網+」的翅膀。下一步，湖南移動將在省委、省政府指導下，認真總結經驗，深入和各市州政府合作，做好推廣應用，將「互聯網+精準扶貧」的「湘西模式」推廣到全省，助力我省取得脫貧攻堅戰役的全面勝利。