湖南省湘潭縣委書記傅國平到花石鎮宣講十八屆六中全會精神。

縣委書記傅國平講話。

紅網湘潭縣分站12月22日訊（分站記者 楊建）12月21日，湖南省湘潭縣委書記傅國平來到花石鎮，以「一個核心、兩個文件、三大意義、四個特徵」為主題內容，對黨的十八屆六中全會精神進行集中宣講，縣委常委、縣委辦主任譚捍衛，縣紀委及花石鎮全體機關幹部、支部書記、駐鎮單位負責人等參加。

傅國平表示，一個核心，即要圍繞以習近平同志為核心的黨中央；兩個文件，即要吃透《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》和《中國共產黨黨內監督條例》兩個文件，堅持黨的政治路線，堅持黨的組織生活制度；要理解「三大意義」，即政治意義、理論意義和實踐意義；要把握「四個特徵」，即堅持問題導向、堅持繼承創新、堅持嚴管厚愛、堅持以上率下，營造良好的黨內政治生態。

對照全會精神，傅國平結合實際，要求廣大黨員幹部從五個方面深入貫徹落實全會精神。第一，必須堅決樹牢「四個意識」，要樹牢清醒堅定的政治意識、樹牢高度自覺的大局意識、樹牢絕對忠誠的核心意識、樹牢積極主動的看齊意識；第二，必須縱深推進從嚴治黨，要始終保持定力、要重拳懲治腐敗、要持續正風肅紀、要壓實「兩個責任」；第三，必須嚴肅黨內政治生活，要抓好思想教育的根本，抓好嚴明紀律為關鍵，抓好選人用人的導向，用好組織生活這個經常性手段；第四，必須切實加強黨內監督；第五，必須始終突出領導帶頭，在絕對忠誠上帶頭、在嚴格自律上帶頭、在擔當履職上帶頭、在務實幹事上帶頭。

傅國平指出，當前，我們已經進入全面從嚴治黨的新階段，只要緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，牢固樹立「四個意識」，不忘初心、繼續前進、矢志不移，就一定能開創全面從嚴治黨的嶄新局面，一定能圓滿實現縣黨代會確定的目標任務。