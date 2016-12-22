紅網岳陽分站12月22日訊（分站記者 李亦恩）12月21日，湖南嶽陽市委書記胡忠雄深入屈原管理區調研。他強調，屈原管理區是一個墾區、一個新區也是一個」特區」，要傳承好紅色文化，把創新引領作為發展動力的源泉，向改革創新要效益要未來，探索建立小政府大服務、小政府大市場、小政府大社會的管理模式。市委常委、市委秘書長談正紅參加調研。

今年，屈原管理區預計完成生產總值82.02億元，增長7.1%；固定資產投資51.15億元，增長15.4%；規模工業增加值54.13億元，增長5.6%；地方公共財政收入1.2億元，增長12%；城鄉居民可支配收入分別增長9.8%、8.6%。

在國家農業科技園區，胡忠雄實地查看了惠眾生態農莊和現代農業創業孵化基地，與種糧大戶陽岳球親切交談，了解生產經營情況，希望屈原管理區依託專業合作社，加大培訓力度，培養現代職業農民，加速農業現代化，幫助農民兄弟增收致富。隨後，他還來到屈原管理區農村產權交易中心暨農村公共服務平台、正虹科技發展股份有限公司查看。

實地調研並聽取彙報后，胡忠雄指出，近年來，屈原管理區經濟穩步發展，社會大局和諧穩定，社會事業取得全面進步，黨的建設得到加強，有良好的發展前景，成績值得充分肯定。如何加快發展，胡忠雄強調，在產業布局上，要堅定不移凸顯工業強區，吹響新型工業化的集結號，打響工業強區的攻堅戰，搶佔發展先機，通過工業經濟的壯大，做大做強實體經濟。要充分利用原汨紡工業基地，加快提質改造和建設標準化廠房，築巢引鳳，引進棉紡、輕工、建材、電子信息、機械製造等工業項目；要依託1000畝綠色農產品精深加工區，瞄準高端綠色食品工業，引進有實力有品牌的企業，做大做強；要全力支持正虹飼料的改革，吸引戰略投資者，放大工業元素，為全區工業新增長點作出貢獻。在現代農業上，要用產業化、規模化、機械化、標準化、信息化來牽引。要以現代農業為根基，打通一、二、三產業的通道，要加速土地流轉，培育壯大新型農業經營主體，不斷提高農業機械化程度，著力提升有機食品比重，利用好信息化手段。在農村改革上，要突出做好地、錢、房的文章。要將耕地、宅基地、建設用地與農村土地所有權、承包權、經營權緊密聯繫，抓住「三權分置」機遇，積極探索「三地三權」改革；要加速推進規範農村集中建房，讓農民兄弟得到更多實惠；要打通國家金融機構和資本市場投放農村市場的通道，解決好建設資金不足的問題。在黨的建設上，要切實加強基層組織建設、幹部隊伍建設和黨風廉潔建設，從擔當看品格，營造幹事創業的良好氛圍，營造山清水秀的政治生態。