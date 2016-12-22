紅網茶陵縣分站12月22日訊 (分站記者 林則梁)12月21日，茶陵縣人民政府副縣長劉曉偉、縣人民法院院長杜波到桃坑鄉喬家沖指導移民搬遷安置工作。

劉曉偉、杜波通過實地查看，詳細了解當地移民搬遷的拆遷情況，並與當地村民親切交談，講解此次搬遷的意義。

根據洮水水庫終極驗收，桃坑村喬家沖還有少數移民需要搬遷，縣委、政府決定對當地村民進行二次搬遷安置。目前，整個搬遷工作已接近尾聲，購宅基地對象退還購地款和利息已經基本完成，6戶建房對象已經簽訂房屋拆遷協議完成拆遷。

督查過程中，劉曉偉、杜波要求，要加快工作進度，宣傳、落實好二次搬遷的各項政策；要做好村民工作，得到當地百姓的支持。同時希望搬遷移民放下思想包袱，響應政府的號召，共同推進本次搬遷工作圓滿完成。