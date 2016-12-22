紅網漢壽縣分站12月22日訊 (分站記者 童小江 肖靜) 近年來，漢壽縣委、縣政府對於城市建設、民生改善的重視，讓漢壽人民真切感受到縣城的質變。

今天天氣晴朗，在銀水湖公園裡散步唱歌的馬阿姨和周阿姨告訴記者，漢壽這幾年的變化真大。今年的街道與去年的街道完全不一樣，外面的環境感覺換了一個地方，都有搬新家的感覺了。特別是馬阿姨，她非常自豪的告訴記者，她是市政公司退休的員工，從漢壽縣西大街拓寬的時候，她就參與其中了。

市民馬文英對記者說：「因為我是市政公司退休的，原來搞市政建設的時候，我都參與其中了，把西大街拓寬，緊接著就修了龍陽大道啊，修建南嶽路啊，後面又把漢南路修的那麼好，我們漢壽縣現在看起來很舒服，街上的綠化亮化都搞得非常好。」

近年來，漢壽立足濱湖水鄉特色，加速推進「南進西拓、常漢融城」戰略，建設宜居宜業、美輪美奐，讓人流連忘返的龍陽濱湖生態城。在發展布局上，構建兩路貫通(6號大道、漢壽大道)、三水環繞(城北河、滄浪河、撇洪河)、五城融合(龍陽老城、滄浪新城、高鐵新城、清水湖旅遊新城、高新區工業新城)的城市格局，做靚新城，美化老城。在發展路徑上，實行「北提南擴，東接西融」，結合棚改開展城北河片區改造，引進戰略投資者，在該片區布局城市綜合體，建成生態城北河、文化城北河、宜居城北河。

同時，漢壽擁有良好生態環境，要把生態優勢轉化為經濟發展優勢，著力培育壯大美麗經濟，讓漢壽旅遊真正「活」起來。要把沅澧快速幹線6號大道建設成為環洞庭湖區域首條國家風景道。著力打造西洞庭湖國際濕地公園、以萬畝野生動物園為核心的清水湖旅遊新城和太白湖健康休閑產業園。

近年以來，在縣委、縣政府的堅強領導下，漢壽縣城市建設始終堅持以項目建設為抓手，推動縣城「南移西拓，擴容提質」，基礎設施越來越好，道路交通越來越暢，城市建設越來越美，百姓幸福感不斷攀升。