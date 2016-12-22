紅網雨花區分站12月22日訊（分站記者 楊洋）12月20日，湖南省長沙市委常委、宣傳部長、副市長黎春秋帶領市委宣傳部務會成員、相關處室負責人，深入雨花區調研宣傳思想文化和意識形態工作。調研組一行先後實地考察了雨花非遺館和井灣子街道融城苑社區，隨後聽取了雨花區宣傳思想文化工作情況彙報。區委書記張敏，區委副書記陳永高，區委常委、宣傳部長余宏卿，副區長易靜等區領導參加調研。

會上，余宏卿就全區宣傳思想文化和意識形態工作進行了彙報。張敏作了補充彙報，他指出，雨花區委高度重視宣傳思想文化工作，做到了責任到位、學習到位、宣傳到位、引導到位和支持到位。

黎春秋對雨花區宣傳思想文化和意識形態工作給予了充分肯定。他強調，在下一步工作中，雨花區要切實做到以下幾點：要緊跟核心，落實黨管宣傳、黨管意識形態工作；要緊系中心，發展文化創意產業，利用高鐵、生態、樓宇等自身優勢，發展創業空間；要緊貼民心，提質文化惠民品牌，突出「以文化人」，宣傳社會主義核心價值觀，打造更多文化惠民、文化服務品牌；要緊抓軸心，提升文明創建水平，以文明創建為總抓手，推動區域經濟社會發展。